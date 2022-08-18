Показали Крымский мост: в ICEYE подтвердили передачу спутника Украине (фото)

Финская компания предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые снимки критически важных мест с высокой частотой повторных посещений.

Финская технологическая компания ICEYE предоставит правительству Украины все возможности одного из своих космических спутников, который уже находится на орбите. Таким образом Вооруженные силы Украины смогут получать снимки из космоса критически важных мест. Контракт был подписан с Благотворительным фондом Сергея Притулы. Об этом сообщается на сайте компании ICEYE.

В ICEYE сообщают, что в рамках соглашения компания передаст для использования правительством Украины над регионом, все возможности одного из своих спутников SAR, который уже находится на орбите. Спутник SAR будет эксплуатироваться ICEYE.

Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые снимки критически важных мест с высокой частотой повторных посещений

"Благодаря этому соглашению ICEYE продолжает свои усилия по предоставлению объективных данных и технологической поддержки Украине", — сказал генеральный директор ICEYE Рафал Моджевски.

Кроме того, ICEYE продемонстрировали спутниковый снимок, сделанный над Крымским мостом.

[ + – ] Кадры из космоса над Крымским мостом

Что говорит Сергей Притула

Как рассказал Сергей Притула в своем видео, доступ к спутнику был получен благодаря собранным 600 млн грн украинцами на ударные беспилотники Bayraktar, которые турецкая компания Baykar решила передать ВСУ бесплатно.

По его словам, контракт был подписан с учетом того, что украинские военные получат доступ к базе данных снимков из космоса спутников компании ICEYE. Этот доступ у Украины будет более одного года. Теперь ВСУ смогут быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут им оперативно планировать операции.

Реакция украинской разведки

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов заявил журналистам, что доступ к спутнику усилит возможности разведчиков. По его словам, до этого Украина активно обменивалась разной информацией с партнерами, в том числе и спутниковыми снимками.

"Да, конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это безусловно плюс", — сказал он в комментарии изданию Hromadske.

Что известно о компании ICEYE

ICEYE — финская компания по производству микроспутников. Была основана в 2014 году как дочернее предприятие радиотехнологического факультета Университета Аалто и базируется в финском городе Эспоо.

В ICEYE заявляют, что в отличие от традиционных спутников наблюдения, небольшие спутники компании с радиолокационными изображениями могут формировать изображения участков Земли с высоким разрешением днем, ночью и сквозь облачность. Аппараты смогут делать снимки несколько раз в день для принятия важных решений.

На сегодняшний день ICEYE успешно запустила 21 космический аппарат и управляет крупнейшим в мире парком коммерческих спутников SAR.

Напомним, 16 августа спутниковые снимки показали, как выглядит склад с боеприпасами в Крыму после взрывов. На кадрах видно, что после взрывов там практически ничего не осталось.

11 августа СМИ показали спутниковые кадры после взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму. На них видно, что по меньшей мере семь самолетов было уничтожено.