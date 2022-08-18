Показали Кримський міст: у ICEYE підтвердили передачу супутника Україні (фото)

Фінська компанія надасть доступ до свого угрупування супутників SAR, що дозволить Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові знімки критично важливих місць із високою частотою повторних відвідувань.

Фінська технологічна компанія ICEYE надасть уряду України всіх можливостей одного зі своїх космічних супутників, який вже знаходиться на орбіті. Так, Збройні Сили України зможуть отримувати знімки з космосу критично важливих місць. Контракт підписаний із Благодійним фондом Сергія Притули. Про це повідомляє сайт компанії ICEYE.

В ICEYE повідомляють, що в межах угоди компанія передасть для використання урядом України над регіоном всі можливості одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті. Супутник SAR експлуатуватиметься ICEYE.

Крім того, ICEYE надасть доступ до свого угруповання супутників SAR, що дозволить Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові знімки критично важливих місць із високою частотою повторних відвідувань.

"Завдяки цій угоді ICEYE продовжує свої зусилля щодо надання об'єктивних даних та технологічної підтримки Україні", — сказав генеральний директор ICEYE Рафал Моджевскі.

Крім того, ICEYE продемонстрували супутниковий знімок, зроблений над Кримським мостом.

[ + – ] Кадри з космосу над Кримським мостом

Що говорить Сергій Притула

Як розповів Сергій Притула у своєму відео, доступ до супутника отримано завдяки зібраним 600 млн грн українцями на ударні безпілотники Bayraktar, які турецька компанія Baykar вирішила передати ЗСУ безплатно.

За його словами, контракт підписаний з урахуванням того, що українські військові матимуть доступ до бази даних знімків із космосу супутників компанії ICEYE. Цей доступ Україна матиме понад один рік. Тепер ЗСУ зможуть швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть оперативно планувати операції.

Реакція української розвідки

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив журналістам, що доступ до супутника посилить можливості розвідників. За його словами, раніше Україна активно обмінювалася різною інформацією з партнерами, зокрема і супутниковими знімками.

"Так, звичайно, у нас такі дані були, зокрема й свої. Але така допомога потрібна, тому що вона посилює наші можливості. Це, безумовно, плюс", — сказав він у коментарі виданню Hromadske.

Що відомо про компанію ICEYE

ICEYE — фінська компанія з виробництва мікросупутників. Заснована у 2014 році як дочірнє підприємство радіотехнологічного факультету Університету Аалто та базується у фінському місті Еспоо.

В ICEYE заявляють, що на відміну від традиційних супутників спостереження, невеликі супутники компанії з зображеннями радіолокацій можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі і крізь хмарність. Апарати зможуть робити знімки кілька разів на день для ухвалення важливих рішень.

На сьогодні ICEYE успішно запустила 21 космічний апарат та керує найбільшим у світі парком комерційних супутників SAR.

Нагадаємо, 16 серпня супутникові знімки показали, як виглядає склад із боєприпасами у Криму після вибухів. На кадрах видно, що після вибухів практично нічого не залишилося.

11 серпня ЗМІ показали супутникові кадри після вибухів на аеродромі "Саки" у Криму. Там видно, що щонайменше сім літаків знищено.