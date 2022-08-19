"У меня кум такие дешевле делает": украинцы отреагировали на "спутник Притулы" в соцсетях

Спутник компании ICEYE стал одним из главных героев мемов. Фокус собрал самые яркие реакции на приобретение фонда Притулы.

Вчера, 18 августа, политик и активист Сергей Притула сообщил, что его фонд по согласованию с Министерством обороны Украины приобрел право пользование спутником и годовую подписку на базу данных компании ICEYE для помощи Вооруженным силам в борьбе с российскими оккупантами. Украинцы бурно отреагировали на это события в социальных сетях большим количеством мемов и фотожаб. Фокус собрал самые яркие из них.

Так, пользователи высмеяли некоторых украинцев, которые раскритиковали покупку аппарата от ICEYE и ожидали, что за 600 млн грн можно было купить что-то более эффективное.

Также украинцы обыграли тему вчерашних переговоров между президентом Владимиром Зеленским, его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. На одном из снимков со встречи запечатлен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который, как пошутили пользователи сети, хотел побыстрее закончить работу, чтобы посмотреть на "спутник Притулы".

[ + – ] Мем про "спутник Притулы"

Другие по-разному выражали свое удивление тем фактом, что украинцам вместе удалось собрать деньги на космический аппарат от ICEYE.

Также пользователи сети в своих постах сравнили, как отличается ситуация с поддержкой армии и гражданской позицией у украинцев и россиян на примере покупки спутника.

Помимо этого украинцы принялись размышлять, как приобретенный космический аппарат повлияет на их повседневную жизнь.

Приобретение фондом Притулы спутника ICEYE стало одним из самых громких событий минувшего дня, в связи с чем пользователи украинского сегмента сети не скупились на яркие мемы и шутки.

Напомним, 18 августа Сергей Притула сообщил, что 600 млн грн, которые украинцы собирали на три дрона Bayraktar TB2, пошли на приобретение спутника и услуг компании ICEYE для разведывательной деятельности ВСУ. Украина уже получила аппарат в свое полное распоряжение.

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