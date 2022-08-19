"У мене кум такі дешевше робить": українці відреагували на "супутник Притули" у соцмережах

Супутник компанії ICEYE став одним із головних героїв мемів. Фокус зібрав найяскравіші реакції на придбання фонду Притули.

Учора, 18 серпня, політик та активіст Сергій Притула повідомив, що його фонд за погодженням із Міністерством оборони України отримав права користування супутником і річною підпискою на базу даних компанії ICEYE для допомоги Збройним силам у боротьбі з російськими окупантами. Українці бурхливо відреагували на цю події у соціальних мережах великою кількістю мемів і фотожаб. Фокус зібрав найяскравіші з них.

Так, користувачі висміяли деяких українців, які розкритикували покупку апарату від ICEYE й очікували, що за 600 млн грн можна було купити щось ефективніше.

Також українці обіграли тему вчорашніх переговорів між президентом Володимиром Зеленським, його турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. На одному зі знімків із зустрічі знято міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, який, як пожартували користувачі мережі, хотів швидше закінчити роботу, щоб подивитися на "супутник Притули".

[ + – ] Мем про "супутник Притули"

Інші по-різному дивувалися тим фактом, що українцям разом вдалося зібрати гроші на космічний апарат від ICEYE.

Також користувачі мережі у своїх твітах порівняли, як відрізняється ситуація з підтримкою армії та громадянською позицією в українців і росіян на прикладі купівлі супутника.

Крім цього українці почали міркувати, як придбаний космічний апарат вплине на їхнє повсякденне життя.

Придбання фондом Притули супутника ICEYE стало однією з найгучніших подій минулого дня, у зв'язку з чим користувачі українського сегменту мережі не скупилися на яскраві меми та жарти.

Нагадаємо, 18 серпня Сергій Притула повідомив, що 600 млн грн, які українці збирали на три дрони Bayraktar TB2, пішли на придбання супутника та послуг компанії ICEYE для розвідувальної діяльності ЗСУ. Україна вже отримала апарат на своє повне розпорядження.

Раніше Фокус аналізував, чим може бути корисним фінський супутник.