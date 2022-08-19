Супутник ICEYE буде у власності України навіть після закінчення терміну доступу до даних

Договір про правочин передбачає, що в разі несправності космічного об'єкта фінська фірма зобов'язується надати Україні ідентичне обладнання.

Супутник компанії ICEYE, який придбав благодійний фонд Сергія Притули, залишиться у власності України після закінчення оплаченого терміну доступу до бази даних. Про це йдеться у заяві бізнесмена Максима Полякова, який володіє компанією EOS Data Analytics, залученою до укладання угоди.

Договір між фондом Сергія Притули та фінської компанії ICEYE передбачає, що Україна отримує супутник та доступ до бази даних "сузір'я" космічних об'єктів.

За даними EOS Data Analytics, придбаний супутник працюватиме над територією нашої країни лише для досягнення цілей та виконання завдань, поставлених перед Збройними силами. Коли космічний об'єкт не буде розташований над Україною, Київ зможе гарантовано отримувати відомості завдяки доступу до всієї "групи".

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Крім цього, як сказано в заяві EOS Data Analytics, супутник ICEYE залишиться у розпорядженні нашої країни навіть після сплаченого терміну доступу до бази даних. Договір про правочин передбачає, що у разі несправності космічного об'єкта фінська фірма зобов'язується надати Україні ідентичне обладнання.

Супутник ICEYE передаватиме необхідні знімки лише Києву, який є єдиним його власником.

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Власник компанії EOS Data Analytics Максим Поляков привітав Україну з тим, що фонд Сергія Притули купив супутник ICEYE та додав, що Україна у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 отримує перевагу в аналітиці космічних даних.

"Таке поєднання технологічних засобів з можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, а й відновлення економіки після перемоги. Вітаю український народ, який разом із фондом Сергія Притули прямує у технологічне майбутнє", — додав Поляков, коментуючи укладання угоди про придбання. космічний об'єкт.

Нагадаємо, благодійний фонд Сергія Притули купив супутник ICEYE для потреб Збройних Сил України. За словами волонтера, 600 млн гривень, які раніше зібрали для "Байрактарів", вирішили направити на придбання космічного об'єкта, за допомогою якого Київ отримуватиме супутникові знімки.

Фінська компанія ICEYE підтвердила, що фонд Сергія Притули купив супутник для потреб ЗСУ. Як підтвердження фірма надала супутниковий знімок Кримського мосту.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як використовуватиметься супутник ICEYE для відстеження позицій ЗС РФ.