Українська розвідка вперше показала знімки з "народного супутника" ICEYE

Завдяки зборам українців розвідники отримали інструмент для цілодобового відстеження російських військ. З 24 вересня співробітники ГУР виявили 7321 ворожий об'єкт.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало знімки, зроблені космічним апаратом ICEYE, на який збирали кошти мешканці країни. Фото опублікувала пресслужба ГУР.

З 24 вересня 2022 року українська військова розвідка має на озброєнні супутник ICEYE, що дає змогу збирати розвідувальні дані з космосу. За цей час співробітники ГУР провели космічну розвідку радіолокацій майже 1000 районів розташування підрозділів РФ на тимчасово окупованих українських територіях та інших місцях.

За 5 місяців космічний апарат дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської армії, а також 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки:

45 літаків;

27 вертольотів;

6 оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер";

36 ЗРК С-300;

12 ЗРК "Панцир С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Також у розвідці зазначають, що більшу частину цієї техніки вдалося знищити, що відображено у зведеннях Генерального штабу ЗСУ. Головне управління розвідки дякує всім волонтерам та організаторам зборів на супутник. Супутникові можливості дозволяють Україні виявляти та спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад.

Нагадаємо, 25 листопада в Міноборони повідомляли, що народний супутник виявив уже 2600 одиниць техніки, серед яких танки, авіація та РЛС.

19 серпня повідомлялося, що супутник ICEYE буде у власності України навіть після закінчення терміну доступу до даних.