Супутник на паровому двигуні полетить до космосу: навіщо це знадобилося зробити

Незвичайну парову систему вже зазнали і незабаром вона виведе на орбіту наносупутники NASA.

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Компанія Pale Blue з Японії провела перше випробування своєї експериментальної системи водяного парового двигуна, запустивши наносупутник за допомогою екологічно чистого та економічного палива, повідомляє Gizmodo.

Незвичайна парова система була протестована на борту першого супутника Sony для проекту Star Sphere, який має забезпечити астрономів та любителів космосу великою кількістю якісних фотографій нашого всесвіту.

Супутник Star Sphere 1, також званий EYE, стартував на ракеті-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Мікросупутник, на якому встановлено камеру, працюватиме на орбіті на висоті близько 600 км над Землею. Водяні тягові двигуни спрацювали приблизно на другій хвилині старту і отримані з супутника дані підтвердили успішність першого тесту двигуна.

Успішне випробування означає, що водяна система тяги Pale Blue тепер готова вивести супутник на цільову орбіту таким чином, щоб він міг почати виконувати свої завдання вже наприкінці цього року. "Pale Blue успішно розробила свій водяний двигун і зробила великий крок уперед до виведення на орбіту проекту Star Sphere", — сказав генеральний директор та співзасновник Pale Blue Джун Асакава.

Компанія прагне запропонувати альтернативний спосіб підтримки супутників на земній орбіті. Вода може використовуватися як зелене паливо, оскільки вона складається з водню і кисню (обидва використовуються як паливо), створюючи більш дешевий і безпечний варіант для малих космічних апаратів. Система тяги просто поділяє воду на водень та кисень у космосі і спалює їх як паливо.

Але використання води має свої обмеження з погляду розміру та ваги космічного апарату, який вона може забезпечити енергією, а також кількості енергії, яку вона може справді надати. Відповідно ця технологія найкраще підходить для маленьких недорогих супутників, які сьогодні активно розробляє NASA.

Раніше Фокус писав, що українська розвідка вперше показала знімки із "народного супутника" ICEYE.