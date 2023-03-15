В Китае решили отказаться от американских технологий и перейти на свои чипы

В Шанхае прошло тайное совещание, на котором местным автопроизводителям приказали использовать только китайскую электронику и чипы.

Related video

Китай намерен усилить поддержку отрасли полупроводников и микросхем в стране, начиная с сектора автомобилестроения, сообщает Nikkei Asia. На специальном секретном собрании профильного министерства и китайских автопроизводителей было в приказном порядке выдано указание переходить на отечественные чипы, сообщает издание. Фокус попытался разобраться в теме импортозамещения в автопроме КНР.

Почему чипы стали проблемой для Китая

Дефицит чипов для китайских автомобилей стал серьезным вызовом для КНР на фоне пандемии коронавируса, которая привела к сокращению производства и поставок. Это повлияло на выпуск и продажи автомобилей, что повлекло значительное уменьшение получаемой прибыли.

Вторая и самая главная причина – западные высокотехнологичные санкции, которые мешают Китаю развивать собственное производство чипов и оборудования для их производства. Санкции США и ЕС, которые ограничивают доступ китайских компаний к американским и европейским технологиям, запрещают китайским фирмам покупать продвинутые чипы и оборудование для их производства без лицензии. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая, в 2021 году доля отечественных чипов в китайской автомобильной промышленности составляла менее 5%.

Кроме того, санкции Запада стимулируют перенос производства электроники из Китая в другие страны Азии, такие как Вьетнам или Индия. Это ослабляет связь между китайскими производителями чипов и электроники, которые могли бы сотрудничать в разработке и поставке комплектующих для автомобилей. Это также уменьшает спрос на чипы в Китае, что может отрицательно повлиять на инвестиции в эту отрасль.

Автопром Китая все еще слишком зависим от технологий Запада Фото: Great Wall

Как Китай решает проблемы с чипами

Китайские автопроизводители стараются справиться с этим вызовом разными способами. Некоторые из них успели до санкций заключить долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками чипов, такими как Bosch или NXP Semiconductors. Другие ищут альтернативные решения, например, заменяют некоторые функции автомобилей более простыми или менее требовательными к чипам. Некоторые компании увеличивают запасы комплектующих или перераспределяют их между разными моделями.

Однако все эти меры не решают корневой проблемы — зависимости от импорта полупроводниковых компонентов. Поэтому китайское правительство в приказном порядке обязало местных производителей ускорить развитие отечественной индустрии чипов для автомобилей и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Переход на электрические двигатели и цифровизация транспортных средств значительно увеличивают спрос на полупроводниковые изделия. Снижение зависимости от импорта этих комплектующих повышает устойчивость этого сегмента китайской экономики. Кроме того, если у китайских производителей чипов появится стабильный покупатель в лице местного автопрома, они будут более активно инвестировать в создание своей продукции.

Какова реакция автопроизводителей

В связи с "настойчивыми рекомендациями" и западными санкциями местному автопрому ничего не остается, как оказавшись между двух огней "поприветствовать такое начинание". Например, Фэн Синья, главный менеджер Guangzhou Automobile Group, которая имеет совместные предприятия с Toyota Motor и Honda Motor, заявил журналистам, что: "Мы должны устанавливать больше чипов отечественного производства в наши автомобили". Чжу Хуаронг, председатель Changan Automobile, также призвал правительство разработать более эффективную политику для стимулирования инноваций в области полупроводников.

Шанхай и Пекин, а также провинции Гуандун и Чжэцзян уже готовятся предоставлять масштабные локальные субсидии для производство чипов. Китайские власти также планируют увеличить финансирование научных исследований и разработок в этой области.

Автопроизводители поддерживают инициативу правительства КНР о переходе на отечественные чипы Фото: BYD Auto

Каковы перспективы китайских чипов в автопроме

Конечно, санкции Запада побуждают Китай ускорить свои усилия по развитию отечественной индустрии чипов для автомобилей. Для этого он использует различные инструменты, такие как законодательство, финансирование, субсидии и жалобы в ВТО. Однако достичь этой цели не будет легко или быстро. Китай все еще отстает от Запада в области проектирования и производства передовых чипов и нуждается в технологических прорывах.

Эксперты считают, что качество и надежность китайских чипов для автомобилей все еще уступают западным аналогам. Это может привести к ухудшению характеристик и безопасности автомобилей, а также к потере доверия потребителей. Кроме того, переход на китайские чипы может затруднить интеграцию с другими компонентами автомобилей, которые по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков. Это может увеличить сложность и стоимость производства машин.

Ранее Фокус писал, что Китай обгоняет США в сфере военных технологий: что придумают американцы.