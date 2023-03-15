У Китаї вирішили відмовитися від американських технологій та перейти на свої чіпи

У Шанхаї пройшла таємна нарада, на якій місцевим автовиробникам наказали використовувати лише китайську електроніку та чіпи.

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Китай має намір посилити підтримку галузі напівпровідників та мікросхем у країні, починаючи з сектора автомобілебудування, повідомляє Nikkei Asia. На спеціальних секретних зборах профільного міністерства і китайських автовиробників було в наказовому порядку видано вказівку переходити на вітчизняні чіпи, повідомляє видання. Фокус спробував розібратися у темі імпортозаміщення в автопромі КНР.

Чому чіпи стали проблемою для Китаю

Дефіцит чіпів для китайських автомобілів став серйозним викликом для КНР на тлі пандемії коронавірусу, що призвела до скорочення виробництва та постачання. Це вплинуло на випуск та продаж автомобілів, що спричинило значне зменшення одержуваного прибутку.

Друга та найголовніша причина – західні високотехнологічні санкції, які заважають Китаю розвивати власне виробництво чіпів та обладнання для їх виробництва. Санкції США та ЄС, які обмежують доступ китайських компаній до американських та європейських технологій, забороняють китайським фірмам купувати просунуті чіпи та обладнання для їх виробництва без ліцензії. За даними Асоціації автовиробників Китаю, у 2021 році частка вітчизняних чіпів у китайській автомобільній промисловості становила менше 5%.

Крім того, санкції Заходу стимулюють перенесення виробництва електроніки з Китаю до інших країн Азії, таких як В'єтнам чи Індія. Це послаблює зв'язок між китайськими виробниками чіпів та електроніки, які могли б співпрацювати у розробці та постачанні комплектуючих для автомобілів. Це також зменшує попит на чіпи у Китаї, що може негативно вплинути на інвестиції у цю галузь.

Автопром Китаю все ще дуже залежить від технологій Заходу Фото: Great Wall

Як Китай вирішує проблеми з чіпами

Китайські автовиробники намагаються впоратися з цим викликом у різний спосіб. Деякі з них встигли до санкцій укласти довгострокові контракти із закордонними постачальниками чіпів, такими як Bosch або NXP Semiconductors. Інші шукають альтернативні рішення, наприклад, замінюють деякі функції автомобілів більш простими чи менш вимогливими до чіпів. Деякі компанії збільшують запаси комплектуючих чи перерозподіляють їх між різними моделями.

Однак усі ці заходи не вирішують кореневої проблеми — залежності від імпорту напівпровідникових компонентів. Тому китайський уряд у наказовому порядку зобов'язав місцевих виробників прискорити розвиток вітчизняної індустрії чіпів для автомобілів і підвищити її конкурентоспроможність на світовому ринку.

Перехід на електричні двигуни та цифровізація транспортних засобів значно збільшують попит на напівпровідникові вироби. Зниження залежності від імпорту цих комплектуючих підвищує стійкість цього сегмента китайської економіки. Крім того, якщо у китайських виробників чіпів з'явиться стабільний покупець в особі місцевого автопрому, вони активніше інвестуватимуть у створення своєї продукції.

Яка реакція автовиробників

У зв'язку з "наполегливими рекомендаціями" та західними санкціями місцевому автопрому нічого не лишається, як опинившись між двох вогнів "привітати таке починання". Наприклад, Фен Сінья, головна менеджерка Guangzhou Automobile Group, яка має спільні підприємства з Toyota Motor і Honda Motor, заявила журналістам, що: "Ми повинні встановлювати більше чіпів вітчизняного виробництва в наші автомобілі". Чжу Хуаронг, голова Changan Automobile, також закликав уряд розробити більш ефективну політику для стимулювання інновацій у галузі напівпровідників.

Шанхай та Пекін, а також провінції Гуандун та Чжецзян вже готуються надавати масштабні локальні субсидії для виробництва чіпів. Китайська влада також планує збільшити фінансування наукових досліджень та розробок у цій галузі.

Автовиробники підтримують ініціативу уряду КНР щодо переходу на вітчизняні чіпи Фото: BYD Auto

Які перспективи китайських чіпів в автопромі

Звісно, санкції Заходу спонукають Китай прискорити свої зусилля щодо розвитку вітчизняної індустрії чіпів для автомобілів. Для цього він використовує різні інструменти, такі як законодавство, фінансування, субсидії та скарги до СОТ. Однак досягти цієї мети не буде легко чи швидко. Китай все ще відстає від Заходу в галузі проєктування та виробництва передових чіпів і потребує технологічних проривів.

Експерти вважають, що якість та надійність китайських чіпів для автомобілів все ще поступаються західним аналогам. Це може призвести до погіршення характеристик та безпеки автомобілів, а також втрати довіри споживачів. Крім того, перехід на китайські чіпи може ускладнити інтеграцію з іншими компонентами автомобілів, які, як і раніше, залежать від закордонних постачальників. Це може збільшити складність та вартість виробництва машин.

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