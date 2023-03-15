Реестр школьников и оплата коммуналки: Федоров анонсировал завершение цифровизации госуслуг

До конца 2023 года Минцифры планирует завершить процесс внедрения проекта "Держава в смартфоні". Дополнительные инструменты будут добавлять и после этого, но все базовые услуги украинцы будут получать по телефону уже сейчас.

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Министерство цифровой трансформации до конца этого года намерено полностью завершить процесс цифровизации государственных услуг в Украине. Новые инструменты, необходимость в которых возникает постоянно, будут добавлять и после, но все базовые услуги в ближайшие месяцы окажутся в смартфонах украинцев. И это касается любых сфер жизни – от школьного обучения до обмена лампочек накаливания на LED лампы. Об этом во время Business Breakfast в журнале Forbes Ukraine в среду, 15 марта, рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент Фокуса.

"Конечно, внедрение услуг — это постоянный процесс, потому что они все время появляются, трансформируются. Но в этом году мы планируем закончить [реализацию] всех популярных услуг", — прокомментировал глава Минцифры.

Для сотрудничества с разными ведомствами Минцифры создало отдельную должность ответственных за диджитализацию. CDTO — Chief Digital Transformation Officer — это профильный заместитель министра при каждом ведомстве непосредственно по вопросам цифрового развития. CDTO помогают быстрее внедрять цифровые инструменты и адаптировать их под нужны населения.

Образовательная сфера: реестр учащихся и электронные дневники

Уже несколько лет цифровизация образования набирает обороты в Украине. Еще в 2021 году в украинских школах запустили проект SELFIE – инструмент для оценки эффективности внедрения цифровых технологий в учебных заведениях. Учителя и ученики из разных регионов рассказывали в рамках опроса какие цифровые устройства используются в школах, какая техническая поддержка существует сегодня и так далее.

Как говорит Федоров, сейчас в образовательной сфере внедряются базовые инструменты – реестр учащихся, учителей, возможность сменить школу таким образом, чтобы эти изменения автоматически вносились в реестр в электронном виде, без привлечения бумажных документов.

После этого планируется более активно продвигать электронные дневники.

"Они будут иметь особый важный вклад в развитие образования, потому что это дает понимание того, кто из учителей является действительно эффективным, какие школы работают качественно, на каком уровне подаются предметы", — рассказывает министр.

Сбор таких данных сможет дать информацию о том, как улучшать обучение в Украине и развивать учебные заведения.

Электронные дневники также позволят отслеживать, находится ли ребенок сейчас в школе, что усилит вопрос безопасности.

Управление коммунальными платежами

В энергетической сфере Минцифры сейчас работает над электронным управлением коммунальными платежами.

"В этом направлении сейчас есть определенный хаос. Люди платят за коммуналку, потом им насчитывают долг, при этом нет единой системы, которая аккумулировала бы эту информацию", — комментирует Федоров.

Из-за этого также возникают проблемы с начислением субсидий.

Через некоторое время счетчики смогут самостоятельно передавать информацию о потреблении ресурсов операторам, в результате все счета будут выставляться автоматически. Но такое развитие невозможно без единой качественной информационной системы, подчеркивает глава Минцифры.

Медицинская сфера: прогресс реформы

Реформа предоставления медицинских услуг в Украине, внедряемая с 2018 года, сопровождалась внедрением электронных инструментов.

"Медицинская реформа, семейные врачи, финансирование НСЗУ [больниц] пакетами построена как раз на базе цифровизации. Существует центральная компонента, есть взаимодействующие медицинские информационные системы. Это вообще меняет ход развития медицинской сферы в Украине", – объясняет Федоров.

Как следствие цифровизации, украинские больницы сейчас финансируются с учетом их эффективности. То есть, тот, кто оказывает лучшие услуги пациентам и развивается, получает больше денег от государства. И это стимул для других медицинских учреждений поощрять врачей работать по определенным стандартам.

"Мы даже стали первой страной — не членом Европейского Союза, которая ввела электронные ковидные сертификаты во время пандемии и присоединилась к европейскому рынку", — напоминает чиновник.

Сотрудничество с Минэкономики и Минразвития

Федоров отмечает, что Минцифры за очень короткий период запустило разные услуги с некоторыми ведомствами. Один из таких примеров – сотрудничество с Министерством экономики Украины.

"Это ипотека, гранты для малого бизнеса и лампочки [обмен ламп накаливания на LED лампы, информация об этом есть в услугах "Дії"]", — перечисляет министр.

Другим важным направлением является внедрение вместе с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры инструмента выплаты компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество.

Напомним, 9 марта военный комиссар Харьковского объединенного комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что все идет к тому, что украинцы будут получать повестки через "Дію". В Министерстве цифровой трансформации опровергли заявление Арапа и уточнили, что выдача повесток с помощью "Дії" не предполагается.