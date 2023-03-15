Реєстр школярів і оплата комуналки: Федоров анонсував завершення цифровізації держпослуг

До кінця 2023 року Мінцифри планує завершити процес впровадження проєкту "Держава у смартфоні". Додаткові інструменти додаватимуть і після цього, але всі базові послуги українці отримуватимуть за допомогою телефону вже зараз.

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Міністерство цифрової трансформації має до кінця цього року повністю завершити процес цифровізації державних послуг в Україні. Нові інструменти, необхідність яких виникає постійно, додаватимуть і потім, але всі базові послуги найближчими місяцями виявляться в смартфонах українців. І це стосується будь-яких сфер життя — від шкільного навчання до обміну лампочок розжарювання на LED лампи. Про це під час Business Breakfast у журналі Forbes Ukraine у середу, 15 березня, розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Фокусу.

"Звичайно, впровадження послуг — це постійний процес, тому що вони постійно з'являються, трансформуються. Але цього року ми плануємо закінчити [реалізацію] всіх популярних послуг", — прокоментував глава Мінцифри.

Для співпраці з різними відомствами Мінцифри створило окрему посаду відповідальних за діджиталізацію. CDTO — Chief Digital Transformation Officer — профільний заступник міністра при кожному відомстві безпосередньо з питань цифрового розвитку. CDTO допомагають швидше впроваджувати цифрові інструменти й адаптувати їх під потрібне населення.

Освітня сфера: реєстр учнів і електронні щоденники

Уже кілька років цифровізація освіти набирає обертів в Україні. Ще 2021 року в українських школах запустили проєкт SELFIE — інструмент для оцінки ефективності впровадження цифрових технологій у навчальних закладах. Учителі й учні з різних регіонів розповідали в межах опитування, які цифрові пристрої використовуються в школах, яка технічна підтримка існує сьогодні тощо.

Як каже Федоров, зараз в освітній сфері запроваджуються базові інструменти — реєстр учнів, учителів, можливість змінити школу так, щоб ці зміни автоматично вносилися до реєстру в електронному вигляді, без залучення паперових документів.

Після цього планується активніше просувати електронні щоденники.

"Вони матимуть особливий важливий внесок у розвиток освіти, бо це дає розуміння того, хто з учителів є справді ефективним, які школи працюють якісно, на якому рівні подаються предмети", — розповідає міністр.

Збір таких даних зможе надати інформацію про те, як покращувати навчання в Україні та розвивати навчальні заклади.

Електронні щоденники також дозволять відстежувати, чи дитина зараз у школі, що посилить питання безпеки.

Управління комунальними платежами

В енергетичній сфері Мінцифри наразі працює над електронним управлінням комунальними платежами.

"У цьому напрямі зараз є певний хаос. Люди платять за комуналку, потім їм нараховують борг, водночас немає єдиної системи, яка б акумулювала цю інформацію", — коментує Федоров.

Через це також виникають проблеми з нарахуванням субсидій.

Через деякий час лічильники зможуть самостійно передавати інформацію про споживання ресурсів операторам, у результаті всі рахунки виставлятимуться автоматично. Але такий розвиток неможливий без єдиної якісної інформаційної системи, наголошує глава Мінцифри.

Медична сфера: прогрес реформи

Реформа надання медичних послуг в Україні, що запроваджується з 2018 року, супроводжувалася запровадженням електронних інструментів.

"Медична реформа, сімейні лікарі, фінансування НСЗУ [лікарень] пакетами побудовано якраз на базі цифровізації. Існує центральна компонента, є медичні інформаційні системи, які взаємодіють. Це взагалі змінює перебіг розвитку медичної сфери в Україні", — пояснює Федоров.

Як наслідок цифровізації українські лікарні зараз фінансуються з урахуванням їхньої ефективності. Тобто той, хто надає найкращі послуги пацієнтам і розвивається, отримує більше грошей від держави. І це стимул для інших медичних закладів заохочувати лікарів працювати за певними стандартами.

"Ми навіть стали першою країною-не членом Європейського Союзу, яка запровадила електронні ковідні сертифікати під час пандемії та приєдналася до європейського ринку", — нагадує чиновник.

Співпраця з Мінекономіки та Мінрозвитку

Федоров зазначає, що Мінцифри за дуже короткий період запустило різні послуги з деякими відомствами. Один із таких прикладів — співпраця з Міністерством економіки України.

"Це іпотека, гранти для малого бізнесу та лампочки [обмін ламп розжарювання на LED лампи, інформація про це є в послугах "Дії"]", — перераховує міністр.

Іншим важливим напрямом є впровадження разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури інструменту виплати компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.

Нагадаємо, 9 березня військовий комісар Харківського об'єднаного комплектування полковник Володимир Арап розповів, що все йде до того, що українці отримуватимуть повістки через "Дію". У Міністерстві цифрової трансформації спростували заяву Арапа й уточнили, що видача повісток за допомогою "Дії" не передбачається.