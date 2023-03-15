Новый VTOL X-Plane будет летать со скоростью 740 км/ч: зачем он нужен военным (фото)

DARPA активно ищет исполнителей столь сложного проекта, объявив об инициативе SPRINT.

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Агентство перспективных исследовательских проектов обороны США (DARPA) начало разработку нового концепта самолета с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL X-Plane), который должен сочетать в себе преимущества как вертолетов, так и самолетов, сообщает Interesting Engineering. Цель программы — продемонстрировать способность X-Plane эффективно парить в воздухе и одновременно летать быстрее, чем обычные винтокрылые аппараты.

Существует много проблем, которые мешают созданию такого универсального летательного аппарата. Вертолет с традиционной схемой расположения несущих винтов имеет теоретическую предельную скорость 370 км/ч, после чего он сталкивается с явлением асимметрии подъемной силы. Некоторые аппараты все же, способные парить на высоких скоростях, например, тилтротор Bell Boeing V-22 Osprey , который может летать со скоростью 509 км/ч, или композитный вертолет Sikorsky X2, развивающий скорость 480 км/ч. Но обе эти модели являются результатом аэродинамических компромиссов в плане эффективности или дальности полета. Цель DARPA — продемонстрировать VTOL X-Plane, который может достичь устойчивой максимальной скорости до 740 км/ч.

VTOL X-Plane должен будет летать со скоростью 740 км/ч

Сейчас DARPA объявила об инициативе SPRINT (SPeed and Runway INdependent Technologies), приглашая конструкторов разработать самолеты, которые могут быстро летать, взлетать и приземляться без необходимости во взлетно-посадочных полосах. Агентство хочет, чтобы первый полет опытного образца уже через два года.

В агентстве считают, что технологии VTOL X-Plane могут быть применены не только к беспилотным летательным аппаратам, но и к пилотируемым самолетам. Они могут дать значительное преимущество военным операциям США, уменьшая время выполнения задач и повышая потенциал для успешных действий, а также снижая уязвимость перед вражеским огнем.

Ранее Фокус писал, что аэротакси eVTOL побило рекорд, пролетев 250 км: за счет чего это удалось.