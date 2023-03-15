Новий літак VTOL замінить гелікоптери і літатиме зі швидкістю 740 км/год (фото)

DARPA активно шукає виконавців такого складного проєкту, оголосивши про ініціативу SPRINT.

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Агентство перспективних дослідницьких проєктів оборони США (DARPA) розпочало розробку нового концепту літака з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL X-Plane), який має поєднувати у собі переваги як гелікоптерів, так і літаків, повідомляє Interesting Engineering. Мета програми — продемонструвати здатність X-Plane ефективно парити в повітрі й одночасно літати швидше, ніж звичайні гвинтокрилі апарати.

Існує багато проблем, які заважають створенню такого універсального літального апарату. Вертоліт із традиційною схемою розташування гвинтів має теоретичну граничну швидкість 370 км/год, після чого він стикається з явищем асиметрії підйомної сили. Деякі апарати все ж таки, здатні ширяти на високих швидкостях, наприклад, тілтротор Bell Boeing V-22 Osprey, який може літати зі швидкістю 509 км/год, або композитний вертоліт Sikorsky X2, що розвиває швидкість 480 км/год. Але обидві ці моделі є результатом аеродинамічних компромісів щодо ефективності чи дальності польоту. Мета DARPA — продемонструвати VTOL X-Plane, який може досягти стійкої максимальної швидкості до 740 км/год.

VTOL X-Plane має літати зі швидкістю 740 км/год

Наразі DARPA оголосила про ініціативу SPRINT (SPeed and Runway INdependent Technologies), запрошуючи конструкторів розробити літаки, які можуть швидко літати, злітати та приземлятися без необхідності у злітно-посадкових смугах. Агентство хоче, щоб перший політ досвідченого зразка здійснили вже за два роки.

В агентстві вважають, що технології VTOL X-Plane можуть бути застосовані не тільки до безпілотних літальних апаратів, але й до пілотованих літаків. Вони можуть дати значну перевагу військовим операціям США, зменшуючи час виконання завдань і підвищуючи потенціал для успішних дій, а також знижуючи вразливість перед ворожим вогнем.

Раніше Фокус писав, що аеротаксі eVTOL побило рекорд, пролетівши 250 км: за рахунок чого це вдалося.