Электросамолет за $4 млн налетал более 35 тыс. км. Кто им сможет пользоваться (фото)

В 2025 году после сертификации от FAA их можно будет увидеть в небе, в том числе на курьерской службе в UPC.

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Компания Beta Technologies, расположенная в штате Вермонт (США), отправила на обязательную сертификацию два своих электросамолета: Alia-250 и CX300, пишет портал Electrek. После сертификации по стандартам Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) компания планирует запуск электросамолетов в серию в 2025 году. Оба самолета на испытаниях преодолели более 35 тыс. км и полностью готовы к проверке.

Уже есть заказы на них от трех клиентов: авиакомпании Air New Zealand, оператора логистических услуг UPS и компании Blade Urban Air Mobility, которая специализируется на предоставлении услуг вертолетного такси.

Электросамолет CX300 – современная классика

Это модель с фиксированным крылом и обычным взлетом и посадкой (eCTOL), который может перевозить 5 пассажиров и одного пилота на расстояние до 620 км. Самолет имеет схожий дизайн с другим продуктом компании, например, вертикально взлетающим и садящимся самолетом Alia-250 (eVTOL), который предназначен для городской мобильности. Кстати, он тоже отправился на сертификацию.

CX300 может использоваться для различных целей: от перевозки пассажиров и грузов до медицинских эвакуаций Фото: Beta Technologies

CX300 работает на электрической энергии, которая хранится в литий-ионных батареях, установленных в корпусе и крыльях самолета. Самолет оснащен двумя пропеллерами на концах крыльев, которые обеспечивают тягу и управление полетом. Аппарат также имеет регенеративную тормозную систему, которая позволяет восстанавливать часть энергии при посадке.

Аппарат может использоваться для различных целей: от перевозки пассажиров и грузов до медицинских эвакуаций и доставки органов для трансплантации. Компания Beta Technologies также разрабатывает инфраструктуру для зарядки своих самолетов: специальные станции с вертикальными стержнями, на которых можно подключать батареи к электросети или возобновляемым источникам энергии.

Электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой Alia-250

Второй "собрат" компании, который проходит сертификацию – eVTOL Alia-250. Это электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который был представлен в июне 2020 года и он будет выпускаться в двух версиях: для пассажиров и для грузов. Инженеры Alia-250 вдохновлялись арктической крачкой, птицей, которая мигрирует дальше всех на Земле.

Инженеры Alia-250 вдохновлялись арктической крачкой Фото: Beta Technologies

Этот eVTOL имеет четыре горизонтально установленных ротора и один пропеллер сзади для горизонтального полета. Это называется концепцией Lift+Cruise. Он работает на распределенной прямоприводной электрической системе и запитывается от батарейных блоков. Главная особенность модели – быстрая зарядка. Всего за 50 мин. электросамолет можно зарядит и снова отправиться в полет. Дальность полета до следующей подзарядки составляет 402 км, а грузоподъемность – до 3 т.

CX300 и Alia-250 - это будущее местных авиаперевозок, говорят эксперты Фото: Beta Technologies

Сколько стоят Alia-250 и CX300

Точная цена на эти модели неизвестна, но есть данные, что своему покупателю Alia-250 обойдется в $4 млн. Однако, компания-производитель готова договариваться о скидках при покупке нескольких самолетов одновременно. Курьерская служба UPS, один из заказчиков Alia-250, не раскрывает цену своего контракта с Beta Technologies.

Если говорить о CX300, то его стоимость неизвестна даже приблизительно, ведь этот eCTOL только-только прошел тестовые испытания. Но его цена наверняка должна быть значительно больше, ведь CX300 обладает большей грузоподъемностью и способен преодолевать более длинную дистанцию без подзарядки (до 621 км).

Alia-250 и CX300 созданы на одной платформе, но цели у них разные Фото: Beta Technologies

Эксперты, которым удалось поближе познакомиться с этими двумя моделями, отмечают, что CX300 и Alia-250 — это пример того, как электрическая авиация может изменить будущее транспорта. Причем самое ближайшее будущее.

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