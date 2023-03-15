Електролітак за $4 млн налітав понад 35 тис. км. Хто ним зможе користуватися (фото)

У 2025 році, після сертифікації від FAA, їх можна буде побачити в небі, зокрема на кур'єрській службі в UPC.

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Компанія Beta Technologies, розташована в штаті Вермонт (США), відправила на обов'язкову сертифікацію два свої електролітаки: Alia-250 і CX300, пише портал Electrek. Після сертифікації за стандартами Федерального агентства цивільної авіації США (FAA) компанія планує запуск електролітаків у серію у 2025 році. Обидва літаки на випробуваннях подолали понад 35 тис. км і повністю готові до перевірки.

Вже є замовлення на них від трьох клієнтів: авіакомпанії Air New Zealand, оператора логістичних послуг UPS та компанії Blade Urban Air Mobility, яка спеціалізується на наданні послуг вертолітного таксі.

Електролітак CX300 – сучасна класика

Це модель з фіксованим крилом та звичайним зльотом та посадкою (eCTOL), який може перевозити 5 пасажирів та одного пілота на відстань до 620 км. Літак має схожий дизайн з іншим продуктом компанії, наприклад, літаком Alia-250 (eVTOL), що вертикально злітає і сідає, який призначений для міської мобільності. До речі, він також подався на сертифікацію.

CX300 може використовуватися для різних цілей: від перевезення пасажирів та вантажів до медичних евакуацій Фото: Beta Technologies

CX300 працює на електричній енергії, яка зберігається в літій-іонних батареях, встановлених у корпусі та крилах літака. Літак оснащений двома пропелерами на кінцях крил, які забезпечують тягу та керування польотом. Апарат також має регенеративну гальмівну систему, яка дозволяє відновлювати частину енергії під час посадки.

Апарат може використовуватися для різних цілей: від перевезення пасажирів та вантажів до медичних евакуацій та доставки органів для трансплантації. Компанія Beta Technologies також розробляє інфраструктуру для заряджання своїх літаків: спеціальні станції з вертикальними стрижнями, на яких можна підключати батареї до електромережі або відновлюваних джерел енергії.

Електролітач з вертикальним зльотом та посадкою Alia-250

Другий "побратим" компанії, який проходить сертифікацію — eVTOL Alia-250. Це електричний літак з вертикальним зльотом та посадкою, який був представлений у червні 2020 року і він випускатиметься у двох версіях: для пасажирів та для вантажів. Інженери Alia-250 надихалися арктичною крачкою, птахом, який мігрує далі за всіх на Землі.

Інженери Alia-250 надихалися арктичною крачкою Фото: Beta Technologies

Цей eVTOL має чотири горизонтально встановлені ротори і один пропелер ззаду для горизонтального польоту. Це називається концепцією Lift+Cruise. Він працює на розподіленій прямопривідній електричній системі та запитується від батарейних блоків. Головна особливість моделі – швидке заряджання. Усього за 50 хв. електролітач можна зарядити і знову вирушити в політ. Дальність польоту до наступного заряджання становить 402 км, а вантажопідйомність – до 3 т.

CX300 та Alia-250 — це майбутнє місцевих авіаперевезень, кажуть експерти. Фото: Beta Technologies

Скільки коштують Alia-250 та CX300

Точна ціна на ці моделі невідома, але є дані, що своєму покупцеві Alia-250 коштуватиме $4 млн. Проте, компанія-виробник готова домовлятися про знижки при купівлі кількох літаків одночасно. Кур'єрська служба UPS, один із замовників Alia-250, не розкриває ціну свого контракту з Beta Technologies.

Якщо говорити про CX300, то його вартість невідома навіть приблизно, адже цей eCTOL тільки-но пройшов тестові випробування. Але його ціна напевно має бути значно більшою, адже CX300 має більшу вантажопідйомність і здатний долати довшу дистанцію без підзарядки (до 621 км).

Alia-250 та CX300 створені на одній платформі, але цілі у них різні Фото: Beta Technologies

Експерти, яким вдалося ближче познайомитися з цими двома моделями, зазначають, що CX300 та Alia-250 – це приклад того, як електрична авіація може змінити майбутнє транспорту. Причому найближче майбутнє.

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