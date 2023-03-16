Летел бомбить украинцев: ВСУ сбили модернизированный дрон из Китая (видео)

Беспилотник прилетел из оккупированной части Луганской области, и эксперты опознали в нем модель Mugin-5. На нем не было камеры, зато была бомба.

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Украинские военные сбили неподалеку от Славянска Донецкой области модернизированный беспилотник Mugin-5 китайского производства. Об этом стало известно американскому телеканалу CNN, корреспондент которого побывал на месте происшествия.

Как ВСУ сбили Mugin-5 под Славянском

В субботу ночью, 11 марта, СБУ предупредила воинские части неподалеку от Славянска о запуске беспилотника из временно оккупированной части Луганской области. Бойцы 111-й бригады территориальной обороны Украины вскоре услышали в небе звук двигателя и заметили мерцающие огни на низкой высоте, после чего открыли по цели огонь из автомата Калашникова и успешно сбили ее.

На месте крушения военные обнаружили дрон, в котором опознали китайскую коммерческую модель Mugin-5, продающуюся онлайн-магазинах Alibaba и Taobao примерно за $10 тысяч. Компания-производитель Mugin Limited подтвердила CNN, что в Украине сбили именно их продукт.

Обломки дрона Mugin-5 китайского производства под Славянском Фото: Скриншот

В сбитом дроне заметили отверстие от пули, которая пробила носовую часть корпуса, получившего значительные повреждения. Рядом с Mugin на земле лежала бомба весом около 20 кг, которую позже взорвали посреди леса, чтобы обезвредить.

"Тупая бомба": что эксперты говорят о сбитом Mugin-5

Эксперты обратили внимание, что россияне модифицировали коммерческий дрон, переделав его для нанесения ударов. Глава консалтинговой компании Armament Research Services и специалист по вооружению Н. Р. Йенцен-Джонс обратил внимание на механизм сброса боеприпасов, вероятно, изготовленный из деталей, напечатанных на 3D-принтере. По его мнению, в этом случае Mugin-5 использовали в качестве бомбардировщика, а не дрона-камикадзе, оснастив его простыми осколочно-фугасными снарядами с плохой аэродинамикой.

"В ходе конфликта и Россия, и Украина использовали коммерчески доступные китайские платформы, такие как эта, в том числе в вооруженных целях", — добавил Йенцен-Джонс.

CNN отметила, что в январе боевики из так называемой "ЛНР" заявили, будто сбили Mugin-5, запущенный украинскими войсками. Официальные лица Украины не подтвердили эту информацию.

Британский офицер в отставке и специалист по беспилотникам Крис Линкольн-Джонс заметил, что на сбитом Mugin-5 нет оптического оборудования, поэтому его не могли использовать для наблюдения. По его мнению, дрон служил военным "тупой бомбой", но был бы гораздо эффективнее при наличии хорошей камеры. Эксперт считает беспилотник еще одним доказательством того, что Россия не является военной сверхдержавой, каковой себя позиционирует.

"Похоже, что это очень грубый, бесхитростный, не очень технологичный способ ведения операций. Украинцам необходимо делать все, что в их силах, использовать больше оружия кустарного производства", — высказался он.

Комментарии производителей

Представитель Mugin Limited в комментарии СNN заявил, что не одобряет использование их беспилотников в военных целях и принимает меры для предотвращения этого. Кроме того, 2 марта компания на своем сайте объявила, будто прекратила продажу своей продукции в Украину и Россию еще в начале полномасштабной войны.

CNN также связалась с несколькими другими компаниями, комплектующие которых нашли в сбитом Mugin-5. Тайваньская компания MKS признала, что некоторые производители могут использовать ее сервоприводы при сборке БПЛА для военных целей, хотя сама она осуждает такой подход. На сайте MKS отмечается, что продукцию запрещено использовать в военных или незаконных целях.

Среди деталей нашли также датчик компании Novatel, входящей в группу Hexagon из Канады. Она поставляет электронику для сельского хозяйства, строительства и автомобилей. Представитель Novatel заявил, что предприятие задействует "обширные процессы контроля", чтобы следить за законностью экспорта продукции.

"В апреле 2022 года мы приняли решение заморозить всю деятельность в России", — добавил он.

Ранее писали, что коммерческий дрон Mugin-5 мог атаковать Крым. Летом россияне нашли летательный аппарат в Сакском районе, где расположена авиабаза оккупантов. Эксперты пришли к выводу, что хотя модель изначально не предназначена для боевых целей, но их можно применять для бомбардировки благодаря разным конфигурациям полезной нагрузке.