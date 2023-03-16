Летів бомбардувати українців: ЗСУ збили модернізований дрон із Китаю (відео)

Безпілотник прилетів з окупованої частини Луганської області й експерти впізнали в ньому модель Mugin-5. На ньому не було камери, натомість була бомба.

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Українські військові збили неподалік Слов'янська Донецької області модернізований безпілотник Mugin-5 китайського виробництва. Про це стало відомо американському телеканалу CNN, кореспондент якого побував на місці події.

Як ЗСУ збили Mugin-5 під Слов'янськом

У суботу вночі, 11 березня, СБУ попередила військові частини неподалік Слов'янська про запуск безпілотника з тимчасово окупованої частини Луганської області. Бійці 111-ї бригади територіальної оборони України невдовзі почули в небі звук двигуна та помітили мерехтливі вогні на низькій висоті, після чого відкрили по цілі вогонь з автомата Калашникова й успішно збили її.

На місці аварії військові помітили дрон, в якому впізнали китайську комерційну модель Mugin-5, що продається онлайн-магазинах Alibaba і Taobao приблизно за $10 тисяч. Компанія-виробник Mugin Limited підтвердила CNN, що в Україні збили саме їхній продукт.

Уламки дрона Mugin-5 китайського виробництва під Слов'янськом Фото: Скріншот

У збитому дроні помітили отвір від кулі, яка пробила носову частину корпусу, який отримав значні ушкодження. Поруч із Mugin на землі лежала бомба вагою майже 20 кг, яку пізніше підірвали посеред лісу, щоб знешкодити.

"Тупа бомба": що експерти говорять про збитий Mugin-5

Експерти звернули увагу, що росіяни модифікували комерційний дрон, переробивши його для завдання ударів. Голова консалтингової компанії Armament Research Services та фахівець із озброєння Н. Р. Єнцен-Джонс звернув увагу на механізм скидання боєприпасів, ймовірно, виготовлений з деталей, надрукованих на 3D-принтері. На його думку, в цьому випадку Mugin-5 використовували як бомбардувальник, а не дрон-камікадзе, оснастивши його простими осколково-фугасними снарядами з поганою аеродинамікою.

"Під час конфлікту і Росія, і Україна використовували комерційно доступні китайські платформи, такі як ця, зокрема в збройних цілях", — додав Єнцен-Джонс.

CNN зазначила, що в січні бойовики з так званої ЛНР заявили, ніби збили Mugin-5, запущений українськими військами. Офіційні особи України не підтвердили цієї інформації.

Британський офіцер у відставці та фахівець із безпілотників Кріс Лінкольн-Джонс зауважив, що на збитому Mugin-5 немає оптичного обладнання, тому його не могли використовувати для спостереження. На його думку, дрон служив військовим "тупою бомбою", але був би набагато ефективнішим за наявності гарної камери. Експерт вважає безпілотник ще одним доказом того, що Росія не є військовою наддержавою, якою себе позиціонує.

"Схоже, що це дуже грубий, нехитрий, не дуже технологічний спосіб ведення операцій. Українцям необхідно робити все, що в їхніх силах, використовувати більше зброї кустарного виробництва", — сказав він.

Коментарі виробників

Представник Mugin Limited у коментарі СNN заявив, що не схвалює використання їхніх безпілотників у військових цілях і вживає заходів для запобігання цьому. Крім того, 2 березня компанія на своєму сайті оголосила, ніби припинила продаж своєї продукції в Україні та Росії ще на початку повномасштабної війни.

CNN також зв'язалася з кількома іншими компаніями, комплектуючі яких знайшли у збитому Mugin-5. Тайванська компанія MKS визнала, що деякі виробники можуть використовувати її сервоприводи під час складання БПЛА для військових цілей, хоча сама вона засуджує такий підхід. На сайті MKS зазначається, що продукцію заборонено використовувати у військових чи незаконних цілях.

Серед деталей знайшли також датчик компанії Novatel, що входить до групи Hexagon із Канади. Вона постачає електроніку для сільського господарства, будівництва й автомобілів. Представник Novatel заявив, що підприємство задіює "великі процеси контролю", щоб стежити за законністю експорту продукції.

"У квітні 2022 року ми вирішили заморозити всю діяльність у Росії", — додав він.

Раніше писали, що комерційний дрон Mugin-5 міг атакувати Крим. Влітку росіяни знайшли літальний апарат у Сакському районі, де розташована авіабаза окупантів. Експерти дійшли висновку, що хоча модель спочатку не призначена для бойових цілей, але їх можна використовувати для бомбардування завдяки різним конфігураціям корисного навантаження.