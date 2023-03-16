Дрон-бомбардировщик QuadCAS сможет нести до 6-ти боеприпасов и заменить "Мавики"

Украинские военные уже год сбрасывают гранаты с помощью самодельных систем, а BothwellRoyal предлагает заводское решение.

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Шведско-южноафриканская компания BothwellRoyal представила линейку ударных дронов для военных под названием QuadCAS. Об этом проекте стало известно изданию Shephard Media.

В линейку QuadCAS вошли три модели боевых беспилотников, предназначенные для поддержки военных с воздуха: QuadCAS:M250x, QuadCAS:M500 и QuadCAS:MXT. Первые две представлены как "одноразовые кинетические противопехотные орудия с дистанционным управлением". По описанию они очень похожи на дроны-камикадзе, такие как американские Switchblade или польские Warmate. Отмечается, что модель M500 оснащается боевой частью, по мощности взрыва не уступающей 81-мм снаряду для миномета.

А вот QuadCAS:MXT является многоцелевым квадрокоптером, который может оснащаться 2-6 противопехотными боеприпасами в зависимости от их веса и мощности. Сам летательный аппарат весит менее 2 кг, поэтому каждый солдат может нести в рюкзаке несколько штук.

Модель дрона на демонстрационном изображении по внешнему виду напоминает DJI Mavic 3, которые украинские и российские солдаты оснащают самодельными системами сброса боеприпасов для бомбардировок. Технология показала свою эффективность в боях на ближней дистанции, ведь позволяет атаковать позиции противника с воздуха, снижая риски для личного состава. Вот только BothwellRoyal решила встроить такую систему непосредственно в корпус БПЛА.

Сейчас разработчики завершают последние испытания семейства QuadCAS, готовясь выпустить новые дроны на рынок. BothwellRoyal планирует получить первые заказы начнут принимать в конце марта и выполнить их до конца 2023 года.

"Благодаря своей легкой и портативной конструкции, линейка QuadCAS предлагает экономичное решение, которое может сыграть важную роль в боевых ситуациях и значительно снизить вероятность побочного ущерба", — прокомментировал основатель BothwellRoyal Роберт МакМюррей.

Ранее писали, как энтузиасты превращают обычные гражданские дроны в оружие для ВСУ. Чаще всего они добавляют именно системы сброса, позволяя БПЛА переносить легкие гранаты и атаковать ими оккупантов. В умелых руках такие бомбардировщики позволяют уничтожать даже бронетехнику.

Впрочем, командир роты беспилотных авиационных комплексов заявил о низкой эффективности сброса гранат с дронов. По его словам, во время таких налетов украинские подразделения теряют много квадрокоптеров, которые могли бы использовать для разведки и корректировки огня.