Дрон-бомбардувальник QuadCAS зможе нести до 6-ти боєприпасів та замінити "Мавіки"

Українські воєнні вже рік скидають гранати за допомогою саморобних систем, а Bothwell Royal пропонує заводське рішення.

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Шведсько-південноафриканська компанія Bothwell Royal представила лінійку ударних дронів для воєнних під назвою QuadCAS. Про цей проєкт стало відомо виданню Shephard Media.

У лінійку QuadCAS увійшли три моделі бойових безпілотників, призначені для підтримки воєнних з повітря: QuadCAS: M250x, QuadCAS: M500 та QuadCAS: MXT. Перші дві представлені як "одноразові кінетичні протипіхотні гармати з дистанційним керуванням". За описом вони дуже схожі на дрони-камікадзе, такі як американські Switchblade або польські Warmate. Зазначається, що модель M500 оснащується бойовою частиною, за потужністю вибуху снаряду для міномета, що не поступається 81-мм.

А ось QuadCAS:MXT є багатоцільовим квадрокоптером, який може оснащуватися 2-6 протипіхотними боєприпасами залежно від їхньої ваги та потужності. Сам літальний апарат важить менше 2 кг, тому кожен солдат може нести в рюкзаку кілька штук.

Модель дрону на демонстраційному зображенні на вигляд нагадує DJI Mavic 3, які українські та російські солдати оснащують саморобними системами скидання боєприпасів для бомбардувань. Технологія показала свою ефективність у боях на ближній дистанції, адже дозволяє атакувати позиції противника з повітря, знизивши ризики для особового складу. Ось тільки Bothwell Royal вирішила вбудувати таку систему безпосередньо в корпус БПЛА.

Зараз розробники завершують останні випробування сімейства QuadCAS, готуються випустити нові дрони на ринок. BothwellRoyal планує отримати перші замовлення які почнуть приймати наприкінці березня та виконати їх до кінця 2023 року.

"Завдяки своїй легкій та портативній конструкції, лінійка QuadCAS пропонує економічне рішення, яке може відіграти важливу роль у бойових ситуаціях і значно знизити ймовірність побічної шкоди", — прокоментував засновник BothwellRoyal Роберт МакМюррей.

Раніше писали, як ентузіасти перетворюють звичайні цивільні дрони на зброю для ЗСУ. Найчастіше вони додають саме системи скидання, дозволивши БПЛА переносити легкі гранати та атакувати ними окупантів. У вправних руках такі бомбардувальники дозволяють знищувати навіть бронетехніку.

Втім, командир роти безпілотних авіаційних комплексів заявив про низьку ефективність скидання гранат із дронів. За його словами, під час таких нальотів українські підрозділи втрачають багато квадрокоптерів, які б могли використовувати для розвідки та коригування вогню.