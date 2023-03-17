Создан робот для доставки боеприпасов и дронов на фронт: уничтожить его невозможно (видео)

Робота SPARROW сложно сбить, ведь он работает в паре с дроном на безопасной высоте.

Related video

Компания BMT, которая занимается прогрессивными разработками в сфере инженерии, получила патент на робота-доставщика под названием SPARROW, сообщает Dronelife.

Это автономное устройство для спуска грузов с дронов на землю, в том числе и на поле боя. "Воробей" (так можно перевести SPARROW) — легкий подвесной робот, который опускается вместе с грузом, при этом сам носитель (БПЛА) остается на безопасной высоте. При этом SPARROW самостоятельно контролирует свое снижение и корректирует горизонтальное положение для безопасной и тихой доставки, что важно при проведении спецопераций, миссий, кампаний.

Концепт робота был изначально разработан командой BMT не только для военных, которые используют беспилотники как средство для пополнения запасов, но и для гражданских целей – операций по спасению или для доставки необходимого оборудования спасателям. Кроме этого, "Воробья" можно использоваться в других сложных сферах, таких как нефтегазовая промышленность или лесное хозяйство.

SPARROW позволяет дрону оставаться на безопасном расстоянии избегая препятствий или атак Фото: BMT

SPARROW имеет ряд преимуществ перед традиционными способами доставки грузов дронами. Во-первых, он позволяет дрону оставаться на безопасном расстоянии от земли и избегать препятствий или атак. Во-вторых, поскольку беспилотник может не опускаться низко для доставки, то и шум от его пропеллеров не будет заметен врагу. В-третьих, он повышает точность и надежность доставки грузов в сложных условиях.

Робот от компании BMT довольно универсален и может адаптироваться к различным типам грузов и дронов. Он также оснащен системой обратной связи, которая позволяет оператору БПЛА знать о статусе доставки и давать роботу необходимые команды. SPARROW также обладает высокой маневренностью и устойчивостью к ветру. Он может изменять скорость и направление своего движения в зависимости от условий окружающей среды. Он также может автоматически определять оптимальную высоту для сброса груза и подстраиваться под нее.

Концепт использования SPARROW на фронте

Ранее Фокус писал, что ВСУ развенчали миф о "неуязвимости" российского дрона Zala 421-16E2: как его сбили.