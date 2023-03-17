Створено робота для доставки боєприпасів і дронів на фронт: знищити його неможливо

Робота SPARROW складно збити, адже він працює у парі з дроном на безпечній висоті.

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Компанія BMT, яка займається прогресивними розробками у сфері інженерії, отримала патент на робота-кур'єра під назвою SPARROW, повідомляє Dronelife.

Це автономний пристрій для спуску вантажів із дронів на землю, зокрема й на поле бою. "Горобець" (так можна перекласти SPARROW) — легкий підвісний робот, який опускається разом із вантажем, при цьому сам носій (БПЛА) залишається на безпечній висоті. Водночас SPARROW самостійно контролює своє зниження і коригує горизонтальне положення для безпечної і тихої доставки, що важливо під час проведення спецоперацій, місій, кампаній.

Концепт робота був спочатку розроблений командою BMT не лише для військових, які використовують безпілотники як засіб для поповнення запасів, а й для цивільних цілей — операцій з порятунку, або для доставки необхідного обладнання рятувальникам. Крім цього, "Горобця" можна використовувати в інших складних сферах, таких як нафтогазова промисловість, або лісове господарство.

SPARROW дозволяє дрону залишатися на безпечній відстані, уникаючи перешкод чи атак Фото: BMT

SPARROW має низку переваг перед традиційними способами доставки вантажів дронами. По-перше, він дозволяє дрону залишатися на безпечній відстані від землі та уникати перешкод чи атак. По-друге, оскільки безпілотник може не опускатися низько для доставки, то шум від його пропелерів не буде помітний ворогові. По-третє, він підвищує точність та надійність доставки вантажів у складних умовах.

Робот від компанії BMT досить універсальний і може адаптуватися до різних типів вантажів та дронів. Він також оснащений системою зворотного зв'язку, що дозволяє оператору БПЛА знати про статус доставки та надавати роботу необхідні команди. SPARROW також має високу маневреність і стійкість до вітру. Він може змінювати швидкість та напрямок свого руху залежно від умов навколишнього середовища. Він може автоматично визначати оптимальну висоту для скидання вантажу і підлаштовуватися під неї.

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