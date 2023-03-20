Солнечные панели проложат между рельсами: сколько электричества можно будет получить

Проект обойдется в $437 тыс. и в дальнейшем может быть реализован во многих странах мира.

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Для солнечных панелей требуется много места, если не говорить о крышах домов, но стартап Sun-Ways нашел очередное необычное размещение панелей в уже существующей инфраструктуре, пишет Interesting Engineering. Авторы проекта хотят поместить пластины между рельсами железнодорожного полотна.

Специальный механизм передвигаясь по рельсам укладывает и закрепляет между ними солнечные панели заполняя таким образом неиспользованное пространство. Эти панели, по задумке авторов, будут генерировать электроэнергию для станций, семафоров, указателей и других объектов инфраструктуры.

Специальный поезд размещает и закрепляет солнечные панели между рельсами Фото: Sun-Ways

Стартап запускает пилотный проект на западной общественной железной дороге Швейцарии, который обойдется примерно в $437 тыс. Проект будет тестироваться в течение 2-х лет и ожидается, что он будет производить около 30 КВтч электроэнергии в день. Швейцарская железнодорожная сеть имеет общую протяженность 5 317 км, и теоретически вся она может быть покрыта солнечными батареями. В этом случае, по подсчетам инженеров Sun-Ways, железная дорога страны может генерировать 1 ТВт-ч солнечной энергии в год, или около 2% от общей потребности Швейцарии в электроэнергии.

Авторы проекта отмечают, что их идея имеет огромные преимущества: не требует строительства дополнительных сооружений или разрешений на землю. Панели также легко разобрать и перенести в случае необходимости.

Стартап надеется расширить свой проект на другие страны и континенты, такие как Африка и Азия, где есть большой потенциал для использования солнечной энергии. Солнечный "ковер" может стать новым способом повышения эффективности и устойчивости железнодорожного транспорта.

Ранее Фокус писал, что ученые выяснили, какую опасность таят солнечные панели: названы несколько угроз.