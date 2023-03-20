Сонячні панелі прокладуть між рейками: скільки електрики можна буде отримати

Проєкт коштуватиме $437 тис. і надалі може бути реалізований у багатьох країнах світу.

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Для сонячних панелей потрібно багато місця, якщо не говорити про дахи будинків, але стартап Sun-Ways знайшов чергове незвичайне розміщення панелей у реальній інфраструктурі, пише Interesting Engineering. Автори проекту хочуть розмістити пластини між рейками залізничного полотна.

Спеціальний механізм пересувавшись по рейках укладає та закріплює між ними сонячні панелі заповнившчи таким чином невикористаний простір. Ці панелі, за задумом авторів, генеруватимуть електроенергію для станцій, семафорів, знаків та інших об'єктів інфраструктури.

Спеціальний поїзд розміщує та закріплює сонячні панелі між рейками. Фото: Sun-Ways

Стартап запускає пілотний проєкт на західній громадській залізниці Швейцарії, який коштуватиме приблизно $437 тис. Проєкт тестуватиметься протягом 2-х років і очікується, що він вироблятиме близько 30 КВтг електроенергії на день. Швейцарська залізнична мережа має загальну протяжність 5317 км, і теоретично вся вона може бути покрита сонячними батареями. У цьому випадку, за підрахунками інженерів Sun-Ways, залізниця країни може генерувати 1 ТВт-год сонячної енергії на рік, або близько 2% від загальної потреби Швейцарії в електроенергії.

Автори проєкту зазначають, що їхня ідея має величезні переваги: не потребує будівництва додаткових споруд чи дозволів на землю. Панелі також легко розібрати та перенести у разі потреби.

Стартап сподівається розширити свій проєкт на інші країни та континенти, такі як Африка та Азія, де є великий потенціал для використання сонячної енергії. Сонячний "килим" може стати новим способом підвищення ефективності та стійкості залізничного транспорту.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, яку небезпеку приховують сонячні панелі: названо кілька погроз.