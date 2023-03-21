Дроны не замерзнут в полете зимой: инженеры придумали специальное покрытие для БПЛА

Разработчики уже подали патентную заявку и хотят как можно быстрее найти клиентов для оснащения беспилотников своим покрытием.

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Компания CAV Ice Protection Limited подала заявку на патент на новую систему для малых беспилотных летательных аппаратов (sUAS), которая может существенно улучшить работу коммерческих дронов в условиях сильного холода, сообщает Dronelife. Компания давно занимается разработкой и поставкой решений для защиты от обледенения воздушных судов, так что имеет за плечами богатый опыт инноваций в этой сфере.

Новое покрытие от обледенения (IPS) сможет защитить от холодов пропеллеры и другие составляющие дрона, которые нагреваются в ходе своей работы. Покрытие имеет низкое электрическое сопротивление и высокую теплоотдачу, что позволяет быстро расплавлять лед или предотвращать его образование. IPS может работать в автоматическом или ручном режиме, в зависимости от условий полета.

Конечно, производители дронов и компании из этой сферы давно разрабатывают подобные IPS, но система от CAV Ice Protection Limited имеет ряд преимуществ перед другими решениями. Во-первых, она не требует использования специальных жидкостей или газов, которые могут быть токсичными или загрязнять окружающую среду. Во-вторых, система не увеличивает аэродинамическое сопротивление или массу дрона, что положительно влияет на его производительность и автономность. В-третьих, новинка не зависит от скорости полета или направления потока воздуха, что делает ее более универсальной и надежной.

Компания CAV Ice Protection Limited надеется получить патент на свое изобретение в ближайшее время и начать производство.

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