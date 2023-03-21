Дрони не замерзнуть у польоті взимку: інженери вигадали спеціальне покриття для БПЛА

Розробники вже подали патентну заявку і хочуть якнайшвидше знайти клієнтів для оснащення безпілотників своїм покриттям.

Related video

Компанія CAV Ice Protection Limited подала заявку на патент на нову систему для малих безпілотних літальних апаратів (sUAS), яка може суттєво покращити роботу комерційних дронів за умов сильного холоду, повідомляє Dronelife. Компанія давно займається розробкою та постачанням рішень для захисту від зледеніння повітряних суден, тому має за плечима багатий досвід інновацій у цій сфері.

Нове покриття від зледеніння (IPS) зможе захистити від холодів пропелери та інші складові дрону, які нагріваються під час своєї роботи. Покриття має низький електричний опір і високу тепловіддачу, що дозволяє швидко розплавляти лід або запобігати його утворенню. IPS може працювати в автоматичному або ручному режимі залежно від умов польоту.

Звичайно, виробники дронів та компанії з цієї сфери давно розробляють подібні IPS, але система від CAV Ice Protection Limited має низку переваг перед іншими рішеннями. По-перше, вона не вимагає використання спеціальних рідин або газів, які можуть бути токсичними або забруднювати довкілля. По-друге, система не збільшує аеродинамічний опір або масу дрона, що позитивно впливає на його продуктивність та автономність. По-третє, новинка не залежить від швидкості польоту чи напряму потоку повітря, що робить її більш універсальною та надійною.

Компанія CAV Ice Protection Limited сподівається отримати патент на свій винахід найближчим часом та розпочати виробництво.

Раніше Фокус писав, що український завод випускає 500 дронів на місяць вартістю $50-$1000: що про них відомо.