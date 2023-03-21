На этом eVTOL можно летать без лицензии пилота со скоростью 100 км/ч на высоте 300 м

Производитель планирует открыть пункты проката по всему миру для любителей острых ощущений.

Related video

Компания LIFT Aircraft провела первый в Японии пилотируемый полет на своем летательном аппарате с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием HEXA, сообщает Dronelife.

Одноместное аэротакси оснащено 6-ю роторами и может летать на высоте до 300 ме со скоростью до 100 км/ч. Оно управляется при помощи джойстика и имеет автоматические системы стабилизации и безопасности и не требует специальной лицензии или обучения для полетов.

В компании LIFT Aircraft планирует запустить коммерческую эксплуатацию летающего такси HEXA в разных странах мира и хотят создать сеть пунктов проката аппаратов, где люди смогут заказать полет через мобильное приложение. Кроме того, компания видит перспективы использования HEXA для развлечений, туризма, спасательных операций и доставки грузов.

eVTOL не требует специальной лицензии или обучения для полетов Фото: GMO Internet Group

Но у HEXA уже есть достойный конкурент из Китая. Недавно компания EHang провела демонстрационный полет на своем двухместном аппарате EH216. Это более мощный и большой аппарат, который может летать на высоте до 600 м со скоростью до 130 км/ч. Он также управляется при помощи джойстика или автопилота.

eVTOL из Китая - главный конкурент для HEXA Фото: Соцсети

Япония и Китай очень заинтересованы в развитии eVTOL-технологий, говорят эксперты. Обе страны видят в таких аппаратах один из способов решения проблем перенаселения, загрязнения окружающей среды и заторов на дорогах. По мнению инженеров, eVTOL — это будущее городской авиации, которое может изменить способ перемещения людей и грузов по всему миру.

Ранее Фокус писал, что первый пассажирский eVTOL на водороде поднялся в небо: на что он способен.