На цьому eVTOL можна літати без ліцензії пілота зі швидкістю 100 км/год на висоті 300 м

Виробник планує відкрити пункти прокату по всьому світу для любителів гострих відчуттів.

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Компанія LIFT Aircraft провела перший у Японії пілотований політ на своєму літальному апараті з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) під назвою HEXA, повідомляє Dronelife.

Одномісне аеротаксі оснащене 6-ма роторами і може літати на висоті до 300 ме зі швидкістю до 100 км/год. Воно керується за допомогою джойстика та має автоматичні системи стабілізації та безпеки та не вимагає спеціальної ліцензії чи навчання для польотів.

У компанії LIFT Aircraft планує запустити комерційну експлуатацію таксі HEXA, що літає, в різних країнах світу і хочуть створити мережу пунктів прокату апаратів, де люди зможуть замовити політ через мобільний додаток. Крім того, компанія бачить перспективи використання HEXA для розваг, туризму, рятувальних операцій та доставки вантажів.

eVTOL не вимагає спеціальної ліцензії або навчання для польотів Фото: GMO Internet Group

Але HEXA вже має гідного конкурента з Китаю. Нещодавно EHang провела демонстраційний політ на своєму двомісному апараті EH216. Це потужніший і більший апарат, який може літати на висоті до 600 м зі швидкістю до 130 км/год. Він також керується за допомогою джойстика чи автопілота.

eVTOL з Китаю – головний конкурент для HEXA Фото: Соцмережі

Японія та Китай дуже зацікавлені у розвитку eVTOL-технологій, кажуть експерти. Обидві країни вбачають у таких апаратах один із способів вирішення проблем перенаселення, забруднення навколишнього середовища та заторів на дорогах. На думку інженерів, eVTOL – це майбутнє міської авіації, яке може змінити спосіб переміщення людей та вантажів у всьому світі.

Раніше Фокус писав, що перший пасажирський eVTOL на водні здійнявся в небо: на що він здатний.