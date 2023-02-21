Перший пасажирський eVTOL на водні здійнявся в небо: на що він здатний (фото)

Мінілітак Vertiia з вертикальним зльотом незабаром займатиметься пасажирськими перевезеннями та надійде на службу до рятувальників.

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Компанія AMSL Aero з Австралії провела перший випробувальний політ свого восьмигвинтового літака, здатного перевозити до п'яти пасажирів, повідомляє New Atlas. В апарата унікальна коробчаста форма крила, а безліч гвинтів і потужний водневий двигун здатні розігнати його до 300 км/год.

Дальність польоту Vertiia становить 1000 км, а запаси водню розташовані із зовнішнього боку корпусу. До речі, саме завдяки водневому двигуну цей мінілітак може пролетіти вчетверо далі, ніж конкуренти на звичних електричних батареях.

[ + – ] Vertiia може перевозити 5 пасажирів, але знадобиться й рятувальникам Фото: Соцмережi

Компанія AMSL Aero вже отримала чергові $16 млн від інвесторів, щоб якнайшвидше завершити проєкт і випустити його на міжміські пасажирські лінії. Крім того, розробники вважають, що їхня Vertiia добре послужить у рятувальних операціях для евакуації поранених або доставки медперсоналу у віддалені області Австралії.

Зараз компанія активно займається ліцензуванням апарата в державних авіаційних службах Австралії та вже наступного тижня має намір представити Vertiia на авіашоу Avalon Airshow неподалік від Мельбурна.

Раніше Фокус писав про доступний кожному мультикоптер, який розганяється до 100 км/год і коштує $150 тис.

Писали також і про аеротаксі VX4, яке здатне розігнатися до 325 км/год. Транспортний засіб розрахований на 4-х пасажирів. eVTOL від компанії Vertical Aerospace розроблений так, що керувати ним має пілот.