Первый пассажирский eVTOL на водороде поднялся в небо: на что он способен (фото)

Мини-самолет Vertiia с вертикальным взлетом вскоре будет заниматься пассажирскими перевозками и поступит на службу к спасателям.

Related video

Компания AMSL Aero из Австралии провела первый испытательный полет своего восьмивинтового самолета, который способен перевозить до пяти пассажиров, сообщает New Atlas. У аппарата уникальная коробчатая форма крыла, а множество винтов и мощный водородный двигатель способны разогнать его до 300 км/ч.

Дальность полета Vertiia составляет внушительный 1000 км, а запасы водорода расположены с внешней стороны корпуса. Кстати, именно благодаря водородному двигателю этот мини-самолет может пролететь в четыре раза дальше, чем конкуренты на привычных электрических батареях.

[ + – ] Vertiia может перевозить 5 пассажиров, но пригодится и спасателям Фото: Соцсети

Компания AMSL Aero уже получила очередные $16 млн от инвесторов, чтобы как можно скорее завершить проект и выпустить его на межгородские пассажирские линии. Кроме того, разработчики считают, что их Vertiia хорошо послужит в спасательных операциях для эвакуации раненых или доставки медперсонала в отдаленные области Австралии.

Сейчас компания активно занимается лицензированием аппарата в государственных авиационных службах Австралии и уже на следующей неделе собирается представить Vertiia на авиашоу Avalon Airshow недалеко от Мельбурна.

Ранее Фокус писал про доступный каждому мультикоптер, который разгоняется до 100 км/ч и стоит $150 тыс.

Писали также и о аэротакси VX4, которое способно разогнаться до 325 км/ч. Транспортное средство рассчитано на 4-х пассажиров. eVTOL от компании Vertical Aerospace разработан таким образом, что управлять им должен пилот.