Инженеры разработают "виртуальные" приборы ночного видения: что в них особенного

ПНВ будут использовать AR для наложения полезной информации на изображение, например, карты, маршруты, цели и т.д.

Related video

Армия США выбрала в подрядчики компанию QinetiQ для создания нового поколения приборов ночного видения, которые будут работать в Сети и обмениваться данными с другими устройствами, пишет Military Aerospace Electronics. Подрядчику поставлена задача создать цифровые датчики обработки изображения, основанные на универсальных открытых стандартах.

Инженеры из QinetiQ должны обеспечить совместимость своих технологий с открытыми стандартами C4ISR/EW Modular Open Suite of Standards (CMOSS) и Sensor Open Systems Architecture (SOSA), предназначенные для создания модульных и совместимых систем. Цель этих стандартов — обеспечить гибкость в выборе датчиков и подсистем, обеспечивающих сбор, обработку, анализ и передачу данных от сенсоров к ПНВ.

CMOSS и SOSA также определяют требования к размерам, массе, энергопотреблению и охлаждению устройств, что заставляет инженеров выполнить непростую задачу. Одним из примеров применения стандартов CMOSS и SOSA является проект Армии США по созданию модульной системы для боевых машин C4ISR/EW. Вместо того чтобы интегрировать каждый датчик отдельно с собственными питанием и кабелями, CMOS позволяет разместить все эти функции в одном слоте на борту боевой машины. Это увеличивает эффективность использования пространства и ресурсов.

Универсальные ПНВ будут способны работать в разных условиях освещенности и спектрах излучения. Они также смогут подключаться к другим устройствам через беспроводные или оптические интерфейсы, что позволит передавать видео в режиме реального времени на другие экраны или хранить его на облачных серверах. Кроме того, они будут использовать дополненную реальность для наложения полезной информации на изображение, например, карты, маршруты, цели и т.д.

Ранее Фокус писал, что инженеры разрабатывают уникального робота-минера: чем он поможет военным.