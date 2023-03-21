Інженери розроблять "віртуальні" прилади нічного бачення: що в них особливого

ПНБ будуть використовувати AR для накладання корисної інформації на зображення, наприклад, карти, маршрути, цілі і т.д.

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Армія США обрала у підрядники компанію QinetiQ для створення нового покоління приладів нічного бачення, які працюватимуть в мережі та обмінюватимуться даними з іншими пристроями, пише Military Aerospace Electronics. Підряднику поставлено завдання створити цифрові датчики обробки зображення, що базуються на універсальних відкритих стандартах.

Інженери з QinetiQ повинні забезпечити сумісність своїх технологій із відкритими стандартами C4ISR/EW Modular Open Suite of Standards (CMOSS) та Sensor Open Systems Architecture (SOSA), призначені для створення модульних та сумісних систем. Ціль цих стандартів — забезпечити гнучкість у виборі датчиків і підсистем, що забезпечують збирання, обробку, аналіз та передачу даних від сенсорів до ПНБ.

CMOSS та SOSA також визначають вимоги до розмірів, маси, енергоспоживання та охолодження пристроїв, що змушує інженерів виконати непросте завдання. Одним із прикладів застосування стандартів CMOSS та SOSA є проєкт Армії США зі створення модульної системи для бойових машин C4ISR/EW. Замість того, щоб інтегрувати кожен датчик окремо з власним живленням та кабелями, CMOS дозволяє розмістити всі ці функції в одному слоті на борту бойової машини. Це збільшує ефективність використання простору та ресурсів.

Універсальні ПНБ будуть здатні працювати в різних умовах освітленості та спектрах випромінювання. Вони також зможуть підключатися до інших пристроїв через бездротові або оптичні інтерфейси, що дозволить передавати відео в режимі реального часу на інші екрани або зберігати на хмарних серверах. Крім того, вони будуть використовувати доповнену реальність для накладення корисної інформації на зображення, наприклад карти, маршрути, цілі і т.д.

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