ИИ будет бороться с ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры: как это поможет

У энергокомпании ДТЭК появилась израильская технология FSight’s PREDICT+, помогающая бороться с последствиями ударов россиян.

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Энергетический гигант ДТЭК для оперативного управления энергетическими мощностями в условиях российской агрессии приобрел программное обеспечение искусственного интеллекта из Израиля, сообщает на своей странице Facebook вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Продукт FSight’s PREDICT+ на основе ИИ поможет справляться с непредсказуемыми скачками потребления электричества, вызванными ракетными ударами по территории Украины.

Израильский стартап FSight был снован в 2015 году бывшим гендиректором Israeli Electric Corporation (IEC) Амосом Ласкаром. Технологию PREDICT+, которая позволяет давать точные и быстрые рекомендации по перераспределению мощностей, крайне необходима для поддержания стабильности энергосистемы и обеспечения надежного снабжения потребителей.

ДТЭК — крупнейшей энергетической компанией Украины, у которой большая часть ее мощностей расположена на юге и востоке страны, в зоне активных боевых действий. Поэтому компания заинтересована в использовании современных технологий для повышения эффективности и безопасности своего бизнеса.

Программные продукты FSight также активно используются энергетическими компаниями США, Европы и Южной Америки. Они позволяют лучше прогнозировать нагрузку, генерацию и цены на электричество, а также оптимизировать состав портфеля.

Ранее Фокус писал, что в ДТЭК пригрозили некоторым украинцам отключениями света и призвали не накапливать долги за электроэнергию, так как после войны энергетики начнут отключать от света самых злостных неплательщиков. Пока в Украине действует военное положение, поставщики электроэнергии не могут отключать потребителей за неоплату коммунальных услуг, начислять пеню и штрафные санкции. Но после победы Украины в ДТЕК обязательно займутся всеми должниками.