ШІ боротиметься з ракетним обстрілом енергетичної інфраструктури: як це допоможе

В енергокомпанії ДТЕК з'явилася ізраїльська технологія FSight's PREDICT+, яка допомагає боротися із наслідками ударів росіян.

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Енергетичний гігант ДТЕК для оперативного управління енергетичними потужностями в умовах російської агресії придбав програмне забезпечення штучного інтелекту з Ізраїлю, повідомляє віцепрезидент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

Продукт FSight's PREDICT+ на основі ШІ допоможе справлятися з непередбачуваними стрибками споживання електрики, спричиненими ракетними ударами по території України.

Ізраїльський стартап FSight був заснований у 2015 році колишнім генеральним директором Israeli Electric Corporation (IEC) Амосом Ласкаром. Технологія PREDICT+, яка дозволяє давати точні та швидкі рекомендації щодо перерозподілу потужностей, вкрай необхідна для підтримки стабільності енергосистеми та забезпечення надійного постачання споживачів.

ДТЕК — найбільша енергетична компанія України, у якої більша частина її потужностей розташована на півдні та сході країни, в зоні активних бойових дій. Тому компанія зацікавлена у використанні сучасних технологій для підвищення ефективності та безпеки свого бізнесу.

Програмні продукти FSight також активно використовуються енергетичними компаніями США, Європи та Південної Америки. Вони дозволяють краще прогнозувати навантаження, генерацію та ціни на електрику, а також оптимізувати склад портфеля.

Раніше Фокус писав, що в ДТЕК пригрозили деяким українцям відключенням світла і закликали не накопичувати борги за електроенергію, оскільки після війни енергетики почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників. Поки в Україні діє воєнний стан, постачальники електроенергії не можуть відключати споживачів за несплату комунальних послуг, нараховувати пеню та штрафні санкції. Але після перемоги України у ДТЕК обов'язково займуться всіма боржниками.