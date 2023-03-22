ВСУ получат 200 ударных дронов Punisher: как они будут уничтожать оккупантов

В настоящее время украинцы применяют на фронте 48 беспилотников Punisher, но до конца года их количество увеличится в четыре раза.

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Украинская компания UA Dynamics планирует изготовить более 150 новых отечественных беспилотников Punisher ("Каратель") для Вооруженных сил Украины. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Двадцатого марта UA Dynamics выпустила и передала украинским военным пять новых комплексов, куда помимо дрона входят наземная станция, три аккумулятора, антенна, кабели, модульные компоненты, баллистический калькулятор и катапульта для запуска. Таким образом в настоящее время на фронте успешно работают и уничтожают российские войска 48 БПЛА Punisher, но компания обещает не останавливаться на достигнутом.

Пять новых комплексов Punisher для ВСУ Фото: Facebook

"Благодаря пониманию командования ВСУ необходимости передачи опыта и масштабирования результатов, мы начинаем один интересный проект, который позволит получить 200 экипажей Punisher уже к концу этого календарного года", — написала пресс-служба.

UA Dynamics с 2016 года поставляет комплексы Punisher ВСУ, преимущественно Силам специальных операций. Еще до полномасштабного вторжения России украинские военные успели применить ударные дроны около 120 раз. Их главными преимуществами называют дешевизну, живучесть и возможность многократного использования. Высокая выживаемость беспилотников объясняется бесшумностью во время полета, отсутствием температурного следа и низкая радиозаметность.

Punisher может нести и сбрасывать до трех 72-мм боеприпасов весом 2 кг разных типов: кумулятивные, зажигательные и фугасные. По словам производителя, точность попадания бомб с высоты 400 м составляет 4 м, что сравнимо с артиллерийским снарядом M982 Excalibur. Операторы ВСУ предпочитают атаковать с помощью Punisher неподвижные объекты, такие как комплексы ПВО, но иногда удается подбить российскую технику в движении.

Технические характеристики Punisher:

Размах крыльев: 2м;

Крейсерская скорость: 80 км/ч;

Максимальная скорость: 198 км/ч;

Дальность полета: до 45 км;

Эффективная высота: до 400 м;

Допустимая скорость ветра: 21 м/c.

Известно, что Punisher использует подразделение ВСУ, где служит солист музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. В ноябре 2022 года он показал, как БПЛА применяют на передовой.