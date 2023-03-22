ЗСУ отримають 200 ударних дронів Punisher: як вони знищуватимуть окупантів

Зараз українці застосовують на фронті 48 безпілотників Punisher, але до кінця року їхня кількість збільшиться вчетверо.

Related video

Українська компанія UA Dynamics планує виготовити понад 150 нових вітчизняних безпілотників Punisher ("Каратель") для Збройних Сил України. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Двадцятого березня UA Dynamics випустила та передала українським військовим п'ять нових комплексів, куди крім дрона входять наземна станція, три акумулятори, антена, кабелі, модульні компоненти, балістичний калькулятор та катапульта для запуску. Таким чином, нині на фронті успішно працюють і знищують російські війська 48 БПЛА Punisher, але компанія обіцяє не зупинятися на досягнутому.

П'ять нових комплексів Punisher для ЗСУ Фото: Facebook

"Завдяки розумінню командування ЗСУ необхідності передачі досвіду та масштабування результатів, ми розпочинаємо один цікавий проект, який дозволить отримати 200 екіпажів Punisher вже до кінця цього календарного року", — написала пресслужба.

UA Dynamics з 2016 року постачає комплекси Punisher ЗСУ, переважно Силам спеціальних операцій. Ще до повномасштабного вторгнення Росії українські військові встигли застосувати ударні дрони близько 120 разів. Їх головними перевагами називають дешевизну, живучість та можливість багаторазового використання. Високе виживання безпілотників пояснюється безшумністю під час польоту, відсутністю температурного сліду та низька радіопомітність.

Punisher може нести та скидати до трьох 72-мм боєприпасів вагою 2 кг різних типів: кумулятивні, запальні та фугасні. За словами виробника, точність влучення бомб з висоти 400 м становить 4 м, що можна порівняти з артилерійським снарядом M982 Excalibur. Оператори ЗСУ вважають за краще атакувати за допомогою Punisher нерухомі об'єкти, такі як комплекси ППО, але іноді вдається підбити російську техніку в русі.

Технічні характеристики Punisher:

Розмах крил: 2м;

Крейсерська швидкість: 80 км/год;

Максимальна швидкість: 198 км/год;

Дальність польоту: 45 км;

Ефективна висота: 400 м;

Допустима швидкість вітру: 21 м/c.

Відомо, що Punisher використовує підрозділ ЗСУ, де служить соліст музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. У листопаді 2022 року він показав, як БПЛА застосовують на передовій.