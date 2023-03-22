Дрон за $500 уничтожает технику врага на сотни тысяч долларов: боец ТРО рассказал, как

С помощью "копеечных" беспилотников ВСУ не только уничтожают технику оккупантов, но и оставляют ВС РФ без боеприпасов.

Related video

Журналисты The War Zone побывали недалеко от Херсона, где бойцы ВСУ с помощью дронов наносят удары по силам врага. Один из бойцов ТРО с позывным "Моня", в мирной жизни одесский адвокат, рассказал журналистам, как с помощью БПЛА лишает оккупантов и техники, и боеприпасов.

Главная задача возглавляемого "Моней" подразделения операторов дронов состоит в планировании и контроле операций по разведке, наблюдению, рекогносцировки и корректировки огня по российским силам. Однако с помощью своих небольших беспилотников типа DJI Mavic 3, и других переоборудованных дронов, они атакуют врага.

DJI Mavic 3 - недорогой дрон, который может наносить ощутимый ущерб врагу Фото: FreeAir UA

Операция по сбрасыванию боеприпасов, по словам "Мони", так же опасна, как и разведывательные миссии. Операторам приходится запускать и сажать дроны под огнем противника. Но к сбрасыванию мин на оккупантов прибавляются и другие сложности: дрон становится тяжелее, а потому он менее устойчив. И хотя БПЛА, оснащенными боеприпасами, очень трудно управлять, эти беспилотники-"малыши" имеют очень высокую скорость и низкую стоимость, поэтому для бомбардировки противника они просто идеальные инструменты.

"Моня" рассказал, что его подразделение очень часто использует дроны FPV (передающие видео в режиме "от первого лица") для атак на транспорт и склады врага.

"Эти небольшие, но очень быстрые, дроны могут быть крайне эффективными в руках профессиональных операторов, потому что их средняя стоимость составляет около $250-500, но ущерб для оккупанта будет составлять десятки, а то и сотни тысяч долларов", — говорит боец.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получат 200 ударных дронов Punisher: как они будут уничтожать оккупантов.