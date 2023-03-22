Дрон за $500 знищує техніку ворога на сотні тисяч доларів: боєць ТРО розповів, як

За допомогою "копійчаних" безпілотників ЗСУ не лише знищують техніку окупантів, а й залишають ЗС РФ без боєприпасів.

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Журналісти The War Zone побували недалеко від Херсона, де бійці ЗСУ за допомогою дронів завдають ударів по силах ворога. Один із бійців ТРО із позивним "Моня", у мирному житті одеський адвокат, розповів журналістам, як за допомогою БПЛА позбавляє окупантів і техніки, і боєприпасів.

Головне завдання очолюваного "Монею" підрозділу операторів дронів полягає в плануванні та контролі операцій з розвідки, спостереження, рекогностування та коригування вогню за російськими силами. Однак за допомогою своїх невеликих безпілотників типу DJI Mavic 3 та інших переобладнаних дронів вони атакують ворога.

DJI Mavic 3 — недорогий дрон, який може завдавати відчутної шкоди ворогові Фото: FreeAir UA

Операція зі скидання боєприпасів, за словами "Моні", так само небезпечна, як і розвідувальні місії. Операторам доводиться запускати і садити дрони під вогнем супротивника. Але до скидання мін на окупантів додаються й інші складності: дрон стає важчим, а тому менш стійким. І хоча БПЛА, оснащеними боєприпасами, дуже важко управляти, ці безпілотники-малюки мають дуже високу швидкість і низьку вартість, тому для бомбардування противника вони просто ідеальні інструменти.

"Моня" розповів, що його підрозділ дуже часто використовує дрони FPV (які передають відео в режимі "від першої особи") для атак на транспорт та склади ворога.

"Ці невеликі, але дуже швидкі, дрони можуть бути вкрай ефективними в руках професійних операторів, тому що їхня середня вартість становить близько $250-500, але збитки для окупанта становитимуть десятки, а то й сотні тисяч доларів", — каже боєць.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримають 200 ударних дронів Punisher: як вони знищуватимуть окупантів.