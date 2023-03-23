В ВСУ рассказали, как лучше использовать дроны и не терять их на передовой: пять правил

Российские войска могут захватить упавший беспилотник и получить ценные разведданные, чтобы потом атаковать украинские подразделения.

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Дроны стали неотъемлемой частью войны в Украине, но их очень легко потерять на поле боя. Военнослужащая морской пехоты Вооруженных сил Украины Ярина Черногуз рассказала изданию "Милитарный", какие правила операторы должны соблюдать, чтобы как можно дольше сохранять в строю самые распространенные БПЛА — DJI Mavic.

Количество дронов в небе

По словам военнослужащей, подразделениям ВСУ следует рассчитывать оптимальное количество БПЛА для выполнения той или иной миссии. Для выполнения большинства задач требуется как минимум два беспилотника — один летает в небе, а второй перезаряжается. Это касается случаев, когда военным требуется непрерывно следить за противником: прикрытие группы, штурм или налет, что гораздо проще при наличии дополнительных батарей.

"Два "Мавика" — это оптимальное количество для всех задач", — отметила Ярина Черногуз.

Корректировать артиллерию часто приходится одним дроном, при этом операторам приходится делать перерывы на перезарядку или замену аккумуляторов. Артиллеристам в это время приходится ждать, но они тоже могут перезарядиться.

Погодные условия для дронов

Погода влияет на любые полеты, в том числе и на беспилотники. Гражданские модели очень чувствительны к низким температурам, поскольку на морозе быстрее разряжаются аккумуляторы. К примеру, в теплую погоду DJI Mavic может проработать до 30 минут, а при -11 градусах Цельсия — всего 15 минут.

"Это время чистой работы. В общей сложности по характеристикам время полета Mavic-3 заявлено до 46 минут. Но нужно еще время, чтобы долететь и вернуться", — объяснила военная.

Она также посоветовала коллегам из ВСУ не поднимать дроны в дождь и снег, поскольку двигатели могут сломаться из-за влажности, а то и покрыться льдом на морозе.

Разработка аккумуляторов

Батареи дронов нужно регулярно заряжать и не давать им простаивать, ведь в таком случае емкость заряда уменьшается. В большинстве случаев для проведения разведки и корректирования огня требуется 100-процентный заряд, ведь он влияет на дальность и время полета.

Как отметила военнослужащая, после потери коптеров у ВСУ остается много аккумуляторов, и солдаты забывают их заряжать время от времени. В результате батареи начинают хуже держать заряд и становятся непригодными для выполнения боевых задач.

Запись на карты памяти

Если группа хочет получить максимально качественное изображение, то им необходимо записывать видео на камеру дрона, а для этого необходимо много карт памяти. В идеале, на каждый запланированный вылет нужно иметь по карточке объемом минимум 32 ГБ. Их следует менять одновременно с батареями, чтобы не допустить попадания лишних данных в руки противника вместе со сбитым БПЛА.

Как альтернатива — брать с собой на задания ноутбук, чтобы сразу сбрасывать на него видеозаписи и удалять их с карточки. В таком случае достаточно всего пары накопителей.

В большинстве случаев не следует делать записи на карту, поскольку они могут выдать местоположение группы и место взлета. Вместо этого можно включать запись на контроллере или смартфоне, который выступает монитором. В таком случае данные будут храниться только на устройстве украинского военного и не достанутся врагу.

"У нас была история: у места, где мы взлетали, упал "Мавик". Мы думали, что это российский, забрали его, там была карта памяти. Открыли, посмотрели видео на карте — и я увидела, что это летало соседнее подразделение, и на одном моменте видео я увидела четко место, где они взлетают, приземляют, и даже смогла заскринить пилота", — поделилась Ярина.

Прошивка и анонимайзер

Используя гражданские дроны, операторам необходимо принять меры, чтобы россияне не смогли отследить местоположение. Для этого необходимо установить соответствующее ПО на сам дрон (прошивку) и запустить анонимайзер — средство для сокрытия информации о пользователей в сети с помощью стороннего сервера. Существует специальное устройство под названием "Ольга", который помогает скрыть место взлета и посадки. Его необходимо запитать от повербанка, подключить к дрону и дождаться сигнала об успешной обработке сигнала.

Можно также прикрепить к беспилотнику GPS-трекер, чтобы найти его в случае разрядки или аварийного приземления. Для этого необходимо указать на маршруте две аварийные точки посадки в удобном месте, откуда БПЛА будет удобно забрать.

В явнаре командир 4-й роты 128-го батальона 112-й бригады ТрО Юрий Федоренко назвал самые лучшие дроны для военных. По его словам, на передовой эффективнее всего работают три модели: DJI Mavic 3, DJI Matrice 300 и Autel.