У ЗСУ розповіли, як краще використовувати дрони та не втрачати їх на передовій: п'ять правил

Російські війська можуть захопити безпілотник, що впав, і отримати цінні розвіддані, щоб потім атакувати українські підрозділи.

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Дрони стали невід'ємною частиною війни в Україні, але їх дуже легко втратити на полі бою. Військовослужбовиця морської піхоти Збройних сил України Ярина Чорногуз розповіла виданню "Мілітарний", яких правил оператори повинні дотримуватися, щоб якомога довше зберігати в строю найпоширеніші БПЛА — DJI Mavic.

Кількість дронів у небі

За словами військовослужбовців, підрозділам ЗСУ слід розраховувати оптимальну кількість БПЛА для виконання тієї чи іншої місії. Для виконання більшості завдань потрібно як мінімум два безпілотники — один літає в небі, а другий перезаряджається. Це стосується випадків, коли військовим потрібно безперервно стежити за супротивником: прикриття групи, штурм чи наліт, що набагато простіше за наявності додаткових батарей.

"Два "Мавіки" — це оптимальна кількість для всіх завдань", — зазначила Ярина Чорногуз.

Коригувати артилерію часто доводиться одним дроном, причому операторам доводиться робити перерви на перезарядку або заміну акумуляторів. Артилеристам у цей час доводиться чекати, але вони також можуть перезарядитись.

Погодні умови для дронів

Погода впливає будь-які польоти, зокрема і безпілотники. Цивільні моделі дуже чутливі до низьких температур, оскільки на морозі швидше розряджаються акумулятори. Наприклад, у теплу погоду DJI Mavic може пропрацювати до 30 хвилин, а за -11 градусів Цельсія — лише 15 хвилин.

"Цей час чистої роботи. Загалом за характеристиками час польоту Mavic-3 заявлено до 46 хвилин. Але потрібен ще час, щоб долетіти і повернутися", — пояснила військова.

Вона також порадила колегам із ЗСУ не піднімати дрони у дощ та сніг, оскільки двигуни можуть зламатися через вологість, а то й покритися льодом на морозі.

Розробка акумуляторів

Батареї дронів потрібно регулярно заряджати і не давати їм простоювати, адже в такому разі ємність заряду зменшується. У більшості випадків для проведення розвідки та коригування вогню потрібен 100-відсотковий заряд, адже він впливає на дальність та час польоту.

Як зазначила військовослужбовиця, після втрати коптерів ЗСУ залишається багато акумуляторів, і солдати забувають їх заряджати час від часу. Внаслідок цього батареї починають гірше тримати заряд і стають непридатними для виконання бойових завдань.

Запис на карти пам'яті

Якщо група хоче отримати максимально якісне зображення, їм необхідно записувати відео на камеру дрона, а для цього необхідно багато карт пам'яті. В ідеалі на кожний запланований виліт потрібно мати за карткою обсягом щонайменше 32 ГБ. Їх слід змінювати одночасно з батареями, щоб не допустити попадання зайвих даних до рук супротивника разом із збитим БПЛА.

Як альтернатива — брати із собою на завдання ноутбук, щоб одразу скидати на нього відеозаписи та видаляти їх із картки. У такому випадку достатньо всього кількох накопичувачів.

У більшості випадків не слід робити записи на карту, оскільки вони можуть видати місце розташування групи та місце зльоту. Натомість можна включати запис на контролері або смартфоні, який виступає монітором. У такому разі дані зберігатимуться лише на влаштуванні українського військового та не дістануться ворогові.

"У нас була історія: біля місця, де ми злітали, впав "Мавік". Ми думали, що це російський, забрали його, там була карта пам'яті. Відкрили, подивилися відео на карті — і я побачила, що це літав сусідній підрозділ, і на одному моменті відео я побачила чітко місце, де вони злітають, приземлюють і навіть змогла заскринити пілота", — поділилася Ярина.

Прошивка та анонімайзер

Використовуючи цивільні дрони, операторам необхідно вжити заходів, щоб росіяни не змогли відстежити місцезнаходження. Для цього необхідно встановити відповідне програмне забезпечення на сам дрон (прошивку) і запустити анонімайзер — засіб для приховування інформації про користувачів у мережі за допомогою стороннього сервера. Існує спеціальний пристрій під назвою "Ольга", який допомагає приховати місце зльоту та посадки. Його необхідно запитати від повербанка, підключити до дрона та дочекатися сигналу про успішну обробку сигналу.

Також можна прикріпити до безпілотника GPS-трекер, щоб знайти його у разі розрядки або аварійного приземлення. Для цього необхідно вказати на маршруті дві аварійні точки посадки у зручному місці, звідки БПЛА буде зручно забрати.

У січні командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТрО Юрій Федоренко назвав найкращі дрони для військових. За його словами, на передовій найефективніше працюють три моделі: DJI Mavic 3, DJI Matrice 300 та Autel.