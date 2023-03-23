"Негде спрятаться": генерал армии США объяснил, как дроны ВСУ помогут вернуть Крым

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Крым становится непригодным для размещения ракетных пусковых установок ВС РФ.

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После того, как в Крыму сработали российские системы ПВО, в Интернете появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены "прилеты" украинских беспилотников. Издание The War zone разбиралось в том, на что способны украинские БПЛА, когда речь заходит о деоккупации полуострова.

Для контроля над беспилотниками ВСУ использовали, кроме прочего, систему SpaceX Starlink. Однако владелец компании Илон Маск, обеспокоенный "эскалацией конфликта", решил ограничить работу спутникового Интернета Starlink в некоторых областях Украины, временно оккупированных РФ. Согласно этим нововведениям, связи не будет не только на земле, но и над территориальными водами. Если БПЛА или беспилотный катер будут двигаться со скоростью более 100 км/ч, то связь с ним автоматически прирвется.

Однако управлять дронами можно не только с помощью спутникового Интернета. Есть аппараты, имеющие автономную навигационную систему, можно использовать дистанционное управление в пределах прямой видимости, правда, оператор должен находиться недалеко от цели.

Независимо от успеха атак со стороны ВСУ, они являются "демонстрацией того, как Украина может начать делать Крым непригодным для проживания… они также являются предвестниками его освобождения от России", — сказал в комментарии медиа Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке, командовавший армией США в Европе.

"Я могу только предположить, что ВСУ атакуют полуостров при помощи ударных дронов с целью уничтожить российские боеприпасы, ракеты, находящиеся в поезде или в грузовике. Цель может состоять и в том, чтобы проверить свои собственные возможности и то, как работают беспилотники, когда речь заходит о дальних расстояниях. Это может быть чем-то вроде "прощупывания почвы" перед предстоящим наступлением. Украинцы могут пытаться перехватить инициативу и показать, насколько ВС РФ не справляются с ситуацией, а, возможно, Украина хочет продемонстрировать Белому дому, что возврат Крыма — вполне осуществимая концепция", — сказал Ходжес. — "И, конечно же, такие атаки имеют большой психологический эффект — положительный для граждан Украины, которых каждый день убивают и ранят в их домах, и отрицательный и тревожный для россиян".

При площади почти 27 тыс. кв. км "Крым почти такой же, как Массачусетс", — отметил Ходжес. "В Крыму спрятаться негде. Местоположение всех ключевых военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры хорошо известно украинскому Генштабу. Им просто нужны возможности для точного удара по ним. Атакуя, они делают Крым непригодным для Черноморского флота России (Севастополь), ВВС России (Саки), российских ракетных и беспилотных пусковых установок, российской логистики и аэродрома (Джанкой)".

Ранее Фокус сообщал о правилах эффективного применения ударных дронов на фронте.