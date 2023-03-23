"Ніде сховатися": генерал армії США пояснив, як дрони ЗСУ допоможуть повернути Крим

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що Крим стає непридатним для розміщення ракетних пускових установок ЗС РФ.

Related video

Після того, як у Криму спрацювали російські системи ППО, в інтернеті з'явилося відео, на якому, ймовірно, відображені "прильоти" українських безпілотників. Видання The War zone розбиралося в тому, на що здатні українські БПЛА, коли йдеться про деокупацію півострова.

Для контролю за безпілотниками ЗСУ використовували, крім іншого, систему SpaceX Starlink. Проте власник компанії Ілон Маск, стурбований "ескалацією конфлікту", вирішив обмежити роботу супутникового Інтернету Starlink у деяких областях України, тимчасово окупованих РФ. Відповідно до цих нововведень, зв'язку не буде не лише на землі, а й над територіальними водами. Якщо БПЛА або безпілотний катер рухатимуться зі швидкістю понад 100 км/год, зв'язок з ним автоматично прирветься.

Однак керувати дронами можна не лише за допомогою супутникового інтернету. Є апарати, що мають автономну навігаційну систему, можна використовувати дистанційне керування в межах прямої видимості, щоправда, оператор має знаходитись недалеко від мети.

Незалежно від успіху атак з боку ЗСУ, вони є "демонстрацією того, як Україна може почати робити Крим непридатним для проживання… вони також є провісниками його звільнення від Росії", — сказав у коментарі медіа Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці, який командував армією США у Європі.

"Я можу тільки припустити, що ЗСУ атакують півострів за допомогою ударних дронів з метою знищити російські боєприпаси, ракети, що знаходяться в поїзді або у вантажівці. Мета може полягати і в тому, щоб перевірити свої власні можливості і те, як працюють безпілотники, коли мова йде про далекі відстані. Це може бути чимось на кшталт "промацування ґрунту" перед прийдешнім наступом. Українці можуть намагатися перехопити ініціативу і показати, наскільки ЗС РФ не справляються із ситуацією, а, можливо, Україна хоче продемонструвати Білому дому, що повернення Криму — цілком здійсненна концепція", — сказав Годжес. — "І, звичайно ж, такі атаки мають великий психологічний ефект — позитивний для громадян України, яких щодня вбивають і ранять у їхніх будинках, і негативний та тривожний для росіян".

За площею майже 27 тис. кв. км "Крим майже такий самий, як Массачусетс", — зазначив Годжес. "У Криму сховатися ніде. Розташування всіх ключових воєнних об'єктів та об'єктів критично важливої інфраструктури добре відомі українському Генштабу. Їм просто потрібні можливості для точного удару по них. Атакувавши, вони роблять Крим непридатним для Чорноморського флоту Росії (Севастополь), ВПС Росії (Саки)", російських ракетних та безпілотних пускових установок, російської логістики та аеродрому (Джанкою)".

Раніше Фокус повідомляв про правила ефективного застосування ударних дронів на фронті.