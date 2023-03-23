Смогут уничтожать цели на расстоянии 5 км: что известно о новых дронах-камикадзе

Французские военные хотят получить дешевые, но "дальнобойные" беспилотные летательные аппараты.

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Власти Франции заказали для армии разработку дронов-камикадзе в рамках программы Colibri. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны страны.

В рамках программы Colibri Агентство оборонных инноваций (AID) и Агентство оборонных закупок (DGA) в мае 2022 года запустили конкурс для 19 производителей, по итогам которого в марте выбрали два проекта: один из них представили MBDA и NOVADEM, а другой — NEXTER и еще одна неназванная компания по производству БПЛА. До конца 2023 года разработчики должны продемонстрировать возможности своих прототипов.

MBDA и NOVADEM предложили концепцию ударного квадрокоптера. Аппарат предназначен для работы в городских и других сложных территориях благодаря высокой маневренности. По данным Challenges, это будет летательный аппарат крупнее дрона NX70, который Novadem уже поставляет в армию, но при этом все еще могут переноситься одним пехотинцем.

NEXTER и ее партнер работают над разведывательным дроном с неподвижным крылом, обладающим высокой выносливостью и дальностью полета. Challenges предполагает, что речь идет об аналоге беспилотника UX11 от Delair Tech с размахом крыла 1,1 м и массой 1,4 кг, который уже находится на вооружении французской армии с 2019 года.

"Оба проекта имеют в своем составе пиротехнический заряд", — уточнили в Минобороны Франции. — "Выбор двух взаимодополняющих проектов позволяет DGA параллельно исследовать несколько технологических и операционных направлений. Такой подход прокладывает путь к быстрому и эффективному реагированию на потребности, выраженные вооруженными силами".

Агентства требуют представить дистанционно управляемые дроны, способные поражать небронированные цели на расстоянии 5 км. Летательные аппараты при этом должны быть простыми в управлении и дешевыми (до 20 тыс. евро). Французские власти изменили подход к постановлению задач, описав участникам конкурса желаемые возможности проектов, но не подробные технические требования.

"Эти проекты будут способствовать подготовке Министерства Вооруженных Сил к покупке новых вооружений", — подчеркнуло ведомство.

Ранее военные во Франции испытали дрон AVATAR, вооруженный автоматической винтовкой HK416 от Heckler & Koch. Конструкторы рассчитывают, что аппарат сможет поражать цели с воздуха на расстоянии до 150 км.