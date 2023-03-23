Зможуть знищувати цілі на відстані 5 км: що відомо про нові дрони-камікадзе

Французькі військові хочуть отримати дешеві, але "далекобійні" безпілотні літальні апарати.

Related video

Влада Франції замовила для армії розробку дронів-камікадзе в межах програми Colibri. Про це пише пресслужба Міністерства оборони країни.

У межах програми Colibri Агентство оборонних інновацій (AID) та Агентство оборонних закупівель (DGA) у травні 2022 року запустили конкурс для 19 виробників, за підсумками якого у березні обрали два проєкти: один з них представили MBDA та NOVADEM, а інший – NEXTER та ще одна неназвана компанія з виробництва БПЛА. До кінця 2023 року розробники мають продемонструвати можливості своїх прототипів.

MBDA та NOVADEM запропонували концепцію ударного квадрокоптера. Апарат призначений для роботи в міських та інших складних територіях завдяки високій маневреності. За даними Challenges, це буде літальний апарат більший за дрон NX70, який Novadem вже постачає в армію, але при цьому його все ще може переносити один піхотинець.

NEXTER і її партнер працюють над розвідувальним дроном з нерухомим крилом, що має високу витривалість і дальність польоту. Challenges припускає, що йдеться про аналог безпілотника UX11 від Delair Tech з розмахом крила 1,1 м та масою 1,4 кг, який вже знаходиться на озброєнні французької армії з 2019 року.

"Обидва проєкти мають у своєму складі піротехнічний заряд, — уточнили у Міноборони Франції. — Вибір двох взаємодоповнюючих проєктів дозволяє DGA паралельно досліджувати кілька технологічних та операційних напрямів. Такий підхід прокладає шлях до швидкого та ефективного реагування на потреби, виражені збройними силами".

Агентства вимагають представити дистанційно керовані дрони, здатні вражати неброньовані цілі на відстані 5 км. Літальні апарати при цьому мають бути простими в управлінні і дешевими (до 20 тис. євро). Французька влада змінила підхід до постановки завдань, описавши учасникам конкурсу бажані можливості проєктів, але не докладні технічні вимоги.

"Ці проєкти сприятимуть підготовці Міністерства Збройних Сил до купівлі нових озброєнь", — наголосило відомство.

Раніше військові у Франції випробували дрон AVATAR, озброєний автоматичною гвинтівкою HK416 Heckler & Koch. Конструктори розраховують, що апарат зможе вражати цілі з повітря на відстані до 150 км.