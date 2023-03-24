Чат-бота ChatGPT наконец-то пустили в Интернет: почему это так срочно понадобилось

Чистые версии ChatGPT имеют базу знаний до 2021 года, но теперь нейросеть может обновить информацию из Всемирной паутины.

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Компания OpenAI, создатель нейросети ChatGPT, объявила, что дала своему творению полноценный доступ для черпания информации из Интернета, о чем сообщила на своем официальном сайте. Однако обновлять свои знания нейросеть будет по конкретным темам, необходимым для полноценной работы плагинов и расширений компаний, предоставляющих различные услуги и для которых крайне важна самая свежая информация.

Пока что плагины доступны только для избранных партнеров OpenAI, среди которых такие, как Expedia, Instacart, OpenTable, Shopify и другие. Эти компании являются крупными подписчиками на механизм нейросети OpenAI и ежедневно обрабатывают несколько миллионов запросов пользователей, желающих запланировать путешествие или заказать столик в ресторане.

Эти плагины и расширения будут использовать свежую информацию из Интернета через ChatGPT Фото: Скриншот

Например, ChatGPT через плагин OpenTable теперь сможет дать актуальные данные о свободных столиках в ресторанах по всему миру и помочь забронировать место на нужную дату, а расширение Instacart будет обладать самым свежим списком доступных продуктов в супермаркетах для заказа на дом.

OpenAI также тестирует два своих собственных плагина: Browsing (доступ к поиску в Интернет) и Code interpreter (интерпретатор кода). С помощью первого плагина ChatGPT может напрямую подключаться к интернету, используя Bing для поиска и текстовый браузер для сбора информации со страниц. С помощью второго плагина ChatGPT может запускать свой собственный код для решения задач.

Вот почему для ChatGPT был важен выход в Интернет, без него он "застрял" в 2021 году Фото: Скриншот

По заявлению OpenAI, разработка собственных плагинов для ChatGPT — это большой шаг вперед в области искусственного интеллекта. Однако она также несет в себе потенциальные опасности и компания внедрила несколько ограничений, чтобы предотвратить возможные угрозы от использования плагинов и расширений.

Ранее Фокус писал, что редакция протестировали ИИ встроенный в браузер Opera, и была неприятно удивлена результатом.