Чат-бота ChatGPT нарешті пустили в інтернет: чому це так терміново знадобилося

Чисті версії ChatGPT мають базу знань до 2021 року, але тепер нейромережа може оновити інформацію зі Всесвітньої павутини.

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Компанія OpenAI, творець нейромережі ChatGPT, оголосила, що дала своєму творінню повноцінний доступ для черпання інформації з інтернету, про що повідомила на своєму офіційному сайті. Однак оновлюватиме свої знання нейромережа за конкретними темами, необхідними для повноцінної роботи плагінів і розширень компаній, що надають різні послуги та для яких дуже важливою є найсвіжіша інформація.

Поки що плагіни доступні лише для обраних партнерів OpenAI, серед яких такі як Expedia, Instacart, OpenTable, Shopify та інші. Ці компанії є великими передплатниками механізму нейромережі OpenAI та щодня обробляють кілька мільйонів запитів користувачів, які бажають запланувати подорож або замовити столик у ресторані.

Ці плагіни та розширення використовуватимуть свіжу інформацію з інтернету через ChatGPT Фото: Скріншот

Наприклад, ChatGPT через плагін OpenTable тепер зможе дати актуальні дані про вільні столики в ресторанах по всьому світу й допомогти забронювати місце на потрібну дату, а розширення Instacart матиме найсвіжіший список доступних продуктів у супермаркетах для замовлення додому.

OpenAI також тестує два свої власні плагіни: Browsing (доступ до пошуку в інтернеті) й Code interpreter (інтерпретатор коду). За допомогою першого плагіна ChatGPT може безпосередньо підключатися до інтернету, використовуючи Bing для пошуку й текстовий браузер для збирання інформації зі сторінок. За допомогою другого плагіна ChatGPT може запускати свій власний код для вирішення завдань.

Ось чому для ChatGPT був важливим вихід в інтернет, без нього він "застряг" у 2021 році Фото: Скріншот

За заявою OpenAI, розробка власних плагінів для ChatGPT — це великий крок уперед у галузі штучного інтелекту. Однак вона також несе в собі потенційні небезпеки, і компанія запровадила кілька обмежень, щоб запобігти можливим загрозам від використання плагінів і розширень.

Раніше Фокус писав, що редакція протестувала ШІ, вбудований у браузер Opera, і була неприємно вражена результатом.