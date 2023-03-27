Из центра мегаполиса в аэропорт за 15 минут: с аэротакси Archer это не фантастика

Уже к 2025 году компании Archer и United Airlines планируют запустить первый маршрут воздушного такси.

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Объединенные авиалинии (United Airlines) и компания Archer Aviation планируют уже через два года открыть маршрут воздушного такси в аэропорт О'Хара в Чикаго, пишет Military & Aerospace Electronics.

Аэропорт Чикаго – один из самых загруженных, а дорога к нему постоянно в заторах. Сотрудничество двух компаний поможет решить проблему с пассажирскими перевозками.

Archer известна тем, что занимается разработкой электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Такой вид транспорта может использоваться региональными аэропортами, чтобы помочь пассажирам как можно скорее добраться на авиарейс. Кроме того, воздушное такси работает на электрической энергии, что делает его более экологичным и тихим видом транспорта.

Компания Archer разрабатывает четырехместный eVTOL под названием Maker, который может летать со скоростью до 240 км/ч и имеет дальность полета до 100 км. United Airlines уже заказали у Archer 200 самолетов Maker на сумму около $1 млрд и имеют опцион еще на 100 самолетов.

eVTOL Maker может летать со скоростью до 240 км/ч и имеет дальность полета до 100 км Фото: Archer Aviation

Партнерство между United Airlines и Archer позволит создать сеть воздушного такси в Чикаго, которая будет связывать центр города с аэропортом О'Хара. Добраться до аэропорта можно будет за 15 минут. Сейчас поездка на автомобиле или общественном транспорте может занять до часа или больше, в зависимости от пробок. По словам представителей компаний, стоимость полета на воздушном такси будет не такой уж дорогой и сравнится по цене с поездкой на такси или Uber.

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