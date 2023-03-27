З центру мегаполісу до аеропорту за 15 хвилин: з аеротаксі Archer це не фантастика

Вже до 2025 року компанії Archer та United Airlines планують запустити перший маршрут повітряного таксі.

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Об'єднані авіалінії (United Airlines) та компанія Archer Aviation планують вже за два роки відкрити маршрут повітряного таксі в аеропорт О'Хара в Чикаго, пише Military & Aerospace Electronics.

Аеропорт Чикаго – один із найбільш завантажених, а дорога до нього постійно у заторах. Співпраця двох компаній допоможе розв'язувати проблему з пасажирськими перевезеннями.

Archer відома тим, що займається розробкою електричних літаків із вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL). Такий вид транспорту може використовуватися регіональними аеропортами, щоб допомогти пасажирам якнайшвидше дістатися авіарейс. Крім того, повітряне таксі працює на електричній енергії, що робить його більш екологічним та тихим видом транспорту.

Компанія Archer розробляє чотиримісний eVTOL під назвою Maker, який може літати зі швидкістю до 240 км/год та має дальність польоту до 100 км. United Airlines вже замовили Archer 200 літаків Maker на суму близько $1 млрд і мають опціон ще на 100 літаків.

eVTOL Maker може літати зі швидкістю до 240 км/год та має дальність польоту до 100 км Фото: Archer Aviation

Партнерство між United Airlines та Archer дозволить створити мережу повітряного таксі в Чикаго, яка пов'язуватиме центр міста з аеропортом О'Хара. Дістатися до аеропорту можна буде за 15 хвилин. Зараз поїздка автомобілем або громадським транспортом може зайняти до години або більше, залежно від пробок. За словами представників компаній, вартість польоту на повітряному таксі буде не такою вже дорогою і зрівняється за ціною з поїздкою на таксі або Uber.

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