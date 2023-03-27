Замена Starlink: что известно о спутниковом Интернете OneWeb и когда он начнет работать

OneWeb утверждает, что ее спутники гораздо "круче" тех, что есть у Илона Маска.

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Оператор спутникового Интернета компания OneWeb заявила, что закончила формирование космической сети, запустив последние 36 спутников на околоземную орбиту, сообщает Bloomberg. Всего первоначальная "группировка" спутников связи составляет 616 аппаратов.

Еще совсем недавно OneWeb была на грани банкротства, но благодаря усилиям правительства Великобритании, а также частным инвестициям от индийской Bharti Group, SoftBank и южнокорейского конгломерата Hanwha Systems, смогла преодолеть негативные последствия Covid-19.

В OneWeb утверждает, что ее спутники гораздо "круче" тех, что есть у Starlink. По заявлению компании, ее аппараты хоть и летают выше, а значит скорость сигнала страдает, зато они меньше загрязняют околоземное пространство и их проще выводить из эксплуатации, т.е. они более экологичны, чем низкоорбитальные спутники Маска.

Спутники Starlink не так уж екологичны, заявляют в OneWeb Фото: Starlink

Впрочем, по мнению экспертов, хотя появление конкурента и должно насторожить владельца Starlink, зато на его стороне огромные преимущества в виде уже работающей спутниковой сети и долгосрочные контракты с NASA.

Кстати, Starlink и OneWeb — не единственные игроки на рынке спутникового Интернета. Есть и другие уже работающие проекты, такие как Viasat (предлагает услуги интернет-соединения на скорости 100 Мб/с в Северной и Южной Америке) и HughesNet (также американский оператор, работающий на скорости 25 Мб/с).

Из перспективных конкурентов с глобальным покрытием стоит упомянуть и проект Kuiper от компании Amazon, которая планирует запустить около 3 тысяч спутников, а еще и проект Telesat от канадцев, планирующих запустить около 300 спутников на орбиту в 2023 году. Вскоре последует ответ от Китая в виде GalaxySpace. И все эти компании хотят предложить высокоскоростной Интернет доступ в местах, где традиционные провайдеры не могут или не хотят работать.

Ранее Фокус писал, что в Евросоюзе запустят собственный спутниковый интернет: почему это важно.