Заміна Starlink: що відомо про супутниковий Інтернет OneWeb і коли він почне працювати

OneWeb стверджує, що її супутники набагато "крутіші" за ті, що є у Ілона Маска.

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Оператор супутникового Інтернету компанія OneWeb заявила, що закінчила формування космічної мережі, запустивши останні 36 супутників на навколоземну орбіту, повідомляє Bloomberg. Усього первісне "угруповання" супутників зв'язку складає 616 апаратів.

Ще зовсім недавно OneWeb була на межі банкрутства, але завдяки зусиллям уряду Великобританії, а також приватним інвестиціям від індійської Bharti Group, SoftBank та південнокорейського конгломерату Hanwha Systems змогла подолати негативні наслідки Covid-19.

В OneWeb стверджує, що її супутники набагато "крутіше" тих, що є у Starlink. За заявою компанії, її апарати хоч і літають вище, а значить швидкість сигналу страждає, зате вони менше забруднюють навколоземний простір та їх простіше виводити з експлуатації, тобто. вони екологічніші, ніж низькоорбітальні супутники Маска.

Супутники Starlink не такі вже й екологічні, заявляють у OneWeb. Фото: Starlink

Втім, на думку експертів, хоча поява конкурента і має насторожити власника Starlink, зате на його боці величезні переваги у вигляді супутникової мережі, що вже працює, і довгострокові контракти з NASA.

До речі, Starlink та OneWeb – не єдині гравці на ринку супутникового Інтернету. Є й інші проєкт, такі як Viasat (пропонує послуги інтернет-з'єднання на швидкості 100 Мб/с у Північній та Південній Америці) та HughesNet (також американський оператор, який працює на швидкості 25 Мб/с).

З перспективних конкурентів із глобальним покриттям варто згадати й проєкт Kuiper від компанії Amazon, яка планує запустити близько 3 тисяч супутників, а ще й проєкт Telesat від канадців, які планують запустити близько 300 супутників на орбіту у 2023 році. Незабаром піде відповідь від Китаю у вигляді GalaxySpace. І всі ці компанії хочуть запропонувати високошвидкісний доступ до Інтернету в місцях, де традиційні провайдери не можуть або не хочуть працювати.

Раніше Фокус писав, що в Євросоюзі запустять власний супутниковий інтернет : чому це важливо?