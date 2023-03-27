Спроектирован eVTOL похожий на Boeing CH-47 Chinook, который будет летать на водороде

Разработчик утверждает, что его творение будет в пять раз экономичнее любого современного грузового вертолета.

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Компания LYTE Aviation, основанная в Великобритании предпринимателем Фрештой Фарзам, представила свой концепт 40-местного гибридного eVTOL под названием LA-44 SkyBus, пишет Dronelife. Гигантский аппарат еще называют SkyTruck, если заказчик выберет грузовой вариант воздушной машины.

Этот eVTOL чем-то похож на классический Boeing CH-47 Chinook и спроектирован для перевозки пассажиров или грузов на расстояние до 1000 км со скоростью до 300 км/ч. Любопытно, что модель использует сразу две системы двигателей: один электрический, работающий на топливных элементах на водороде, и другой турбинный, работающий на реактивном или стабильном авиационном топливе. Аппарат имеет крылья с поворотными двигателями, которые позволяют ему вертикально взлетать и садиться там, где нет взлетно-посадочной полосы.

Концепция LA-44 SkyBus основана на идее Fairey Rotodyne — британского роторного самолета, разработанного в 1960-х годах. Фарзам утверждает, что ее аппарат будет в пять раз экономичнее по топливу, чем современные вертолеты. Она также говорит, что ее цель — сделать перевозки быстрыми, безопасными, доступными и устойчивыми. Она планирует построить полномасштабный прототип в течение двух лет.

Автор концепта вдохновлялась экспериментальным британским Fairey Rotodyne Фото: Соцести

LYTE Aviation уже сотрудничает с такими компаниями, как Inmarsat — оператором спутниковой связи, и Inflight Canada — организацией по проектированию авиационной техники. Разработчик также надеется объявить о других партнерах уже в ближайшем будущем.

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